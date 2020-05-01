شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom تتراجع عن ادعاء وجود 300 مليون مستخدم نشط يوميًا على منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتراجع خدمة الفيديو Zoom، عن ادعاءات سابقة بأن لديها 300 مليون مستخدم نشط يوميًا، حيث أجرت الشركة تعديل ببيان صحفي يحتوي على الرقم المنشور في منتدى المدونة الخاص بها في وقت سابق من هذا الشهر بهدوء، فذكر المنشور بشكل غير صحيح أن Zoom الذي يحتوي على "أكثر من 300 مليون مستخدم يوميًا" و "أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون Zoom خلال هذا الوقت الصعب".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عادت Zoom منذ ذلك الحين، وعدلت البيان الصحفي لتعلن أنه يوجد 300 مليون مشارك يوميًا في اجتماعات Zoom، فإن الفرق بين المشاركين في الاجتماع والمستخدمين النشطين يوميًا كبير.

يمكن حساب المشاركين في الاجتماع اليومي عدة مرات، على سبيل المثال، الأشخاص الذين لديهم اجتماعات Zoom متعددة في اليوم، سيتم تكرار حسابهم في حال تم اعتبار هذا الرقم هو عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

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لم تقدم Zoom أرقامًا حتى الآن للمستخدمين النشطين يوميًا، وهناك أخطاء أخرى تتعلق بالأمان، بما في ذلك الكشف في شهر مارس الماضى، أن Zoom تشارك البيانات الحساسة مع فيس بوك، مثل الوقت الذي تم فيه فتح تطبيق Zoom وحامل الهاتف ومواصفات الجهاز والموقع والبيانات التحليلية الأخرى التي يمكن استخدامها لاستهداف الإعلانات.

وهناك ثغرات أخرى تم اكتشافها في Zoom أيضًا تعرض خصوصية كاميرا الويب للخطر، مما يسمح للمتسللين بالدخول إلى قنوات الفيديو والصوت، وكذلك مشكلة أخرى تسمح للمتسللين بسرقة كلمات المرور على أجهزة Windows.

و قدم Zoom نتيجة لذلك العديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى المساعدة في تصحيح سلسلة العيوب التي تسببت في المخاوف حول سلامة استخدامه، كما أنه من بين الميزات الجديدة هي القدرة على غلق الاجتماعات ومنع المستخدمين الآخرين من الانضمام، والقدرة على إزالة المشاركين في الاجتماع والتحكم بشكل أكبر في مشاركة الشاشة.