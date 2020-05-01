تكنولوجيا: الصين تبحث عن كائنات فضائية بمساعدة تلسكوب جديد

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ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يعد تلسكوب FAST، الذي أنجز العمل فيه عام 2016، أقوى تلسكوب على الأرض، حيث تفوق حساسيته عشر مرات من حامل الرقم القياسي السابق، تلسكوب مرصد "أريسيبو" في بورتو ريكو.
وتحيط بالتلسكوب شبكة من عشرة تلسكوبات مساعدة قطرها 30-50 مترا، وقد زادت بفضلها حساسية FAST ست مرات، وأصبح يعمل بسرعة تفوق سرعته الأولية بـ 19 مرة، وذلك في رحلته للبحث عن كائنات فضائية أخرى.
وجدير بالذكر أنه اعتقد العالم ستيفن هوكينج من قبل، أن هناك كائنات "ذكية" تعيش حولنا، ولا يستبعد أيضا السفر عبر الزمن، وتنبأ بإمكانية السفر في أي مكان في النظام الشمسي خلال المئة عام المقبلة.
كما قال عالم الجيولوجيا بيار توماس من قبل ردا على سؤال حول إمكانية وجود حياة في أجرام أخرى من المجموعة الشمسية أو خارجها "نعم، لدي حجج مؤيدة لذلك.. وأنا مستعد للرهان على ذلك"، ويرى بيار توماس أن العوامل التي جعلت ظهور الحياة على الأرض "سهلا"، يُمكن أن تجعله سهلا أيضا في كواكب أخرى، فإن البحث عن هذه الحضارات لها تاريخ طويل مع سكان الأرض ومازالت محاولات التواصل.
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