شركتان مهيمنتان على السوق الصيني خلال الربع الأول من عام 2020

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 مايو 2020 10:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

: Undefined index: tag inon line

وأظهرت البيانات أن إجمالي شحنات الهواتف الذكية في البلاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار الماضي انخفض بنسبة 18٪ مقارنة بالعام الماضي إلى 72.6 مليون، حيث أدى تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 إلى خسائر في سلاسل التوريد الصينية وطلب المستهلكين.

واستحوذت شركة هواوي الصينية – التي تعد ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم خلف منافستها الكورية سامسونج – على 41.4٪ من السوق المحلية، مقارنة بـ 33.9٪ قبل عام. وارتفعت شحناتها الإجمالية بنحو 1٪ إلى 30.1 مليون. وجاء هذا النمو على حساب منافسي هواوي المحليين، مثل: أوبو، وفيفو، وشاومي التي شهدت انخفاضًا بنسبة 26٪، و19٪، و26٪، على التوالي.

وتعتمد الشركات الأربع جميعها بدرجة كبيرة على المبيعات الخارجية للحصول على الإيرادات، ومع ذلك، فإن هواوي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على السوق المحلية نظرًا لأن أجهزتها الحديثة لن تحتوي على خدمات جوجل المحمولة Google Mobile بسبب القيود التي تفرضها عليها الحكومة الأمريكية.

أما شحنات شركة آبل الأمريكية فقد انخفضت أكثر من 4٪، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا ولكن أقل من متوسط الصناعة. ومع ذلك، نمت حصتها في السوق، حيث بلغت 8.5٪، من 7.3٪ في العام الماضي.

Advertisements

وأعلنت شركة آبل عن مبيعات وأرباح تجاوزت توقعات وول ستريت يوم الخميس، وقال الرئيس التنفيذي (تيم كوك): إن مبيعات الصين “تسير في الاتجاه الصحيح” مع إعادة فتح البلاد والتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن تُصدر آبل أول هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في وقت لاحق من العام الحالي. وقد خفض تجار التجزئة عبر الإنترنت في الصين حديثًا أسعار (آيفون 11)، وقال محللون: إن هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE الجديد المتوسط السعر للشركة حظي بمبيعات أفضل مما كان متوقعًا في البلاد.

وبعد سنوات من الانكماش في السوق، كانت شركات صناعة الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد تأمل في أن يؤدي إطلاق طرازات الجيل الخامس الجديدة إلى دفع المستهلكين إلى شراء أجهزة جديدة. ولكن المحليين الآن يتوقعون أن يؤخر المستهلكون شراء هواتف 5G لصالح هواتف 4G الأرخص بسبب الكساد الناجم عن انتشار الفيروس.

وقالت (نيكول بنج) – نائبة رئيس قسم الأجهزة المحمولة في (كاناليس): “بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا حذرين بشأن سرعة التعافي في سوق الهواتف الذكية في الصين للعام الحالي، ونحافظ على أفضل سيناريو لدينا وهو 326 مليون شحنة لعام 2020، منها 137 مليون هاتف ذكي يدعم 5G.

وأضافت، أن “وضع الاقتصاد الكلي هو علامة حمراء ضخمة للاعبين في السوق الصينية هذا العام”.