شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على آثار مواد عضوية فى نيزك قادم من المريخ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر علماء الكواكب في نيزك مكتشف عام 1984 بقارة القطب الجنوبي على آثار لجزيئات المواد العضوية التي يشبه تركيبها الأحماض الأمينية وغيرها من المواد المحتوية على النيتروجين، حيث قال أتسوكا كاباياسي، عالم الكواكب في معهد طوكيو التكنولوجي، بصفته كاتبا لمقال نشرته مجلة Nature Communications العلمية، إن هناك تفسيرين لاكتشافنا.

وأضاف أتسوكا، "على كل حال فإن اكتشافنا يدل على أن المريخ كان يشبه في الماضي البعيد الأرض ولم يكن كوكبا أحمر بل كان كوكبا أزرق آخر".

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يذكر أن علماء الكواكب اكتشفوا في الآونة الأخيرة أدلة كثيرة على وجود أنهار وبحيرات وحتى بحار مليئة بالماء العذب على سطح المريخ في الماضي البعيد.أما القياسات التي أجراها مستكشف "كوريوسيتي" الأمريكي، فشهدت أن ماء تلك الأحواض كان صالحا لولادة كائنات حية فيها.

ويعجز العلماء حتى الآن عن الإجابة عما إذا كانت كمية المواد العضوية المعقدة كافية لولادة الحياة في المريخ أم لا.

يذكر أن العلماء اكتشفوا نيزك ALH84001 القادم من المريخ في ديسمبر عام 1984 في قارة القطب الجنوبي، واعتقدوا أولا أن المواد العضوية فيه عبارة عن آثار للجراثيم المريخية، ثم دحض علماء آخرون تلك الفرضية، إلا أن اكتشاف البروفسور، كاياباسي وزملائه اليابانيين قدم برهانا جديدا على صواب الفرضية المذكورة.