تسريب جديد يكشف لنا عن التصميم المحتمل للهاتف HTC Desire 20 Pro القادم من HTC

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى شركة HTC في سوق الهواتف الذكية منذ فترة طويلة جدًا، ولكن يبدو أنها على وشك أن تعود، فقد سبق وأكدت لنا أنها لم تخرج بعد من هذا السوق، وأنها لا تزال تنوي مواصلة المنافسة. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا في الفترة الماضية على معلومات تفيد أن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد يحمل إسم HTC Desire 20 Pro، ويبدو الآن أننا حصلنا على فكرة حول التصميم الذي سيأتي به هذا الهاتف.

في الواقع، لقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر صورة تستعرض لنا رسم تخطيطي للهاتف HTC Desire 20 Pro، وهي الصورة التي تؤكد لنا بأن هذا الهاتف سيكون أول هاتف من الشركة التايوانية يضم ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع.

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وعلى ذكر الهاتف HTC Desire 20 Pro، فقد تم رصد هذا الهاتف كذلك في الأونة الأخيرة على منصة إختبارات الأداء Geekbench يحقق نتيجة مماثلة لتلك التي حققتها الهواتف المزودة بالمعالجين MediaTek Helio G80 و Exynos 9611، ولكن المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات منصة إختبارات الآداء تقول أن المعالج المستخدم في هذا الهاتف سيكون من شركة كوالكوم، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن الهاتف HTC Desire 20 Pro سيأتي إما مع المعالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف سيضم كذلك 6GB من الذاكرة العشوائية، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن بشأن الهاتف HTC Desire 20 Pro، وهذا ما يعني بأننا لا نزال نجهل الكثير من التفاصيل حول هذا الجهاز، بما في ذلك سعره وموعد الإعلان الرسمي عنه.