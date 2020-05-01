تقييم DxOMark يجعل Galaxy Z Flip يقبع أسفل الهاتف iPhone XS مباشرة

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد أكثر الهواتف الذكية إثارة للإعجاب هذا العام حتى الآن هو بلا شك Galaxy Z Flip. ولكن هذا يرجع في الغالب إلى التصميم والشاشة المرنة. وفيما يخص المواصفات التقنية الداخلية، فلا يبدو هذا الهاتف مميزًا كثيرًا، والتقييم الذي حصل عليه الهاتف الآن من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية هو شهادة على ذلك.

منح فريق DxOMark للهاتف Galaxy Z Flip تقييمًا إجماليًا قدره 105 نقطة، وهي نتيجة جيدة بطبيعة الحال وليست سيئة كما قد يعتقد البعض، ولكن هذه النتيجة كانت كافية لوضعه خلف iPhone XS و iPhone XS Max من آبل واللذان تم إطلاقهما قبل عامين.

لا يوجد شيء خاطئ في الكاميرات، ولكن المنافسة في فئة الهواتف الذكية الراقية أصبحت شرسة للغاية مما جعل قدرات Galaxy Z Flip لا تتوافق مع معايير اليوم. التفاصيل في المشاهد تكون منخفضة إلى حد ما في بعض الأحيان، وتكون التشوهات مرئية، كما أن الضبط التلقائي يتسم بالبطء، والصور الداخلية تعاني من بعض النواقص.

Advertisements

من ناحية أخرى، النطاق الديناميكي واسع، والألوان جيدة كما أن توازن اللون الأبيض دقيق ويتم إبقاء الضوضاء منخفضة قدر الإمكان. قدرات الهاتف في تسجيل الفيديوهات كانت جيدة أيضًا، فقد كانت الألوان جيدة والتركيز دقيق، والثبات مميز.