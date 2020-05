الهاتف Pocophone F2 Pro قد لا يدعم شبكات 5G، على الأقل في بعض الأسواق

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يصل خليفة الهاتف Pocophone F1 الذي طال إنتظاره أخيرًا في الأشهر أو الأسابيع المقبلة، والشائعات المتداولة في الأونة الأخيرة تلمح إلى ذلك. ومع ذلك، فإذا كنت تأمل في الحصول على Pocophone F2 Pro وأن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فقد تضطر إلى البحث في مكان آخر.

على الأقل وفقا لشهادة المصادقة التي منحتها هيئة TKDN الإندونيسية للهاتف Pocophone F2 Pro، وتشير شهادة المصادقة هذه إلى أن هذا الهاتف سيدعم ترددات 4G LTE ولا توجد أي معلومات تؤكد أنه سيدعم ترددات 5G كذلك. من الواضح أن هذا الهاتف سيواصل إستخدام المعالج Snapdragon 865 القادر على دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن يبدو أن الهاتف لن يدعم جميع الترددات.

ومع ذلك، فهناك إحتمال أن تجعل العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi الهاتف Pocophone F2 Pro القادم يدعم شبكات 4G LTE فقط في بعض الأسواق لخفض التكاليف، وجعله يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في بقية المناطق. عمومًا، نحن لسنا متأكدين من أي شيء في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف في المستقبل القريب.

