شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2.7 مليار إعلان مخالف أزالتها جوجل خلال العام الماضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن نتائجها المالية للربع الأول من 2020، وبالتزامن مع ذلك، كشفت الشركة عن تعاملها مع الإعلانات المخالفة والسيئة، حيث إنها حذفت أكثر من 2.7 مليار إعلان خلال عام 2019، فيما أشار التقرير إلى أن حذف كل هذه الإعلانات يعني فقدان جوجل لإيرادات كبيرة كان يمكنها تحقيقها، لكنها ترى أن الحفاظ على جودة الإعلانات من شأنها عدم الإضرار سلباً بأعمالها على المدى البعيد.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، فإن الشركة أوقفت مليون حساب إعلاني لمخالفته بنود استخدام الخدمة وسياسات الشركة، أما فيما يتعلق بجهة المواقع الناشرة للإعلانات، فقد حذفت جوجل 1.2 مليون حساب وأزالت الإعلانات من 21 مليون صفحة ويب.

وأشار التقرير إلى أن جوجل لم تكتفى بتعطيل عرض الإعلانات على مواقع أولئك الناشرين، بل حتى تعطيل حسابهم بالكامل لمنع إعادة استخدامه، كما أوضحت الشركة أنها تواصل تطوير أنظمتها لمنع الأساليب المخادعة من قبل الناشرين لخداع المستخدمين بالضغط على الإعلانات تحت أشكال تحذيرية مختلفة.

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إلا أن هذه الجهود أدت في النهاية إلى تراجع بنحو 50% من حيث الإعلانات السيئة والمخالفة والمخادعة للمستخدمين، إذ تمكنت الشركة من تعطيل 35 مليون إعلان تصيد و19 مليون مخادع ومضلل بالنقر عليه في العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذى ينتشر به فيروس كورونا، أصبح المعلنين والناشرين يستغلون هذا الأمر، مما دفع الشركة لتطوير تقنيات تحقق جديدة لمنع ظهور الإعلانات السيئة والضارة أيضاً، حيث حذفت وحجبت عشرات ملايين الإعلانات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، بما فيها الإعلانات المضللة بشأن أساليب الوقاية أو ادعاءات لعلاجات معينة، أو حتى إعلانات مرتبطة بتسهيلات مالية للمتضررين من الفيروس.