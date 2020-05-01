Xiaomi تُزيح الستار رسميًا عن Redmi Note 9 والنسخة العالمية من Redmi Note 9 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite، فقد أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi كذلك عن الهاتفين Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن Redmi Note 9 هو هاتف جديد كليًا، ولكن الهاتف Redmi Note 9 Pro ليس كذلك، فهو لا يمثل سوى النسخة العالمية من الهاتف Redmi Note 9 Pro Max الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في الهند خلال الشهر الماضي.

Redmi Note 9

وبالنسبة للهاتف Redmi Note 9 الجديد، فهو يضم المعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Redmi Note 9 يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، ومع بطارية بسعة 5020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل وبواجهة MIUI 11.

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الهاتف Redmi Note 9 الجديد سيُكلف إبتداء من 199 دولار أمريكي لنسخة 3GB/64GB، وما يصل إلى 249 دولار أمريكي لنسخة 4GB/128GB. وسيتم عرض هذا الهاتف للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والرمادي والأبيض.

النسخة العالمية من Redmi Note 9 Pro

أما بخصوص النسخة العالمية من الهاتف Redmi Note 9 Pro، فهي تأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro Max الذي تم إطلاقه في الهند في الشهر الماضي، ويمكنكم الإطلاع على مواصفات هذا الهاتف في هذه المقالة المفصلة هنا.

النسخة العالمية من الهاتف Redmi Note 9 Pro ستُعرض للبيع في منتصف شهر مايو الجاري مقابل 269 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، ومقابل 299 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB.