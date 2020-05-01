HTC تُعلن عن Vive Sync لإجراء الإجتماعات عبر الواقع الإفتراضي

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إجبار تفشي فيروس COVID-19 للعديد من الشركات والأفراد على مواصلة أعمالهم عبر الإنترنت والتواصل عبرها كذلك من خلال تطبيقات مؤتمرات الفيديو، فقد أصبح هناك طلب كبير على هذا النوع من التطبيقات. ونتيجة لذلك، فقد أعلنت شركة HTC عن أداة جديدة للواقع الإفتراضي تُدعى Vive Sync، وهي تتيح للأشخاص إجراء العروض التقديمية في مساحة إفتراضية ثلاثية الأبعاد.

الشيء الأول في هذه المنصة الجديدة الذي يجعلها مختلفة عن تطبيقات مؤتمرات الفيديو العادية هو إستخدام الصور الرمزية القابلة للتخصيص. هذه الصور كاملة ويمكنها تجسيد لغة الجسد في العروض التقديمية في الواقع الإفتراضي. يبدأ إنشاء صورتك بإلتقاط صورة سيلفي. وبطبيعة الحال، يمكنك تخصيص هذه الصور الرمزية بما في ذلك الوجه ونوع الجسم والملابس، وسيتم توفير المزيد من الخيارات في التحديثات المستقبلية. ستتمكن Vive Pro Eye من تتبع حركة العين في الفضاء الإفتراضي.

Advertisements

هناك ساعة تُظهر الوقت وكذلك التوقيت المحلي للمشاركين الآخرين في الاجتماع. سيتم دمج المنصة مع Microsoft OneDrive حتى يتمكن مقدمو العروض من مشاركة ملفات PDF وتشغيل مقاطع الفيديو التقديمية أو عروض PowerPoint. هناك أيضًا قلم ثلاثي الأبعاد لتدوين الملاحظات، ويمكنك التقاط لقطات للشاشة، ويمكنك تسجيل العرض التقديمي أيضًا.

إذا أراد مقدمو العروض تضمين نماذج ثلاثية الأبعاد كجزء من عروضهم التقديمية، فسيتم دعم ملفات FBX و OBJ، كما هو الحال عندما يتم تقديم منتج جديد، ويستخدم إعلان Vive Sync سيارة صغيرة كمثال.

ستسمح غرف الإجتماعات بإحتواء ما يصل إلى 30 شخصًا دفعة واحدة، وستكون Vive Sync مجانية للشركات حتى نهاية العام 2020. وبطبيعة الحال، سيحتاج كل مشارك إلى خوذة HTC Vive للإنضمام إلى الإجتماع. النسخة التجريبية من هذه الأداة متاحة الآن على موقع Vive الرسمي. تحقق من رابط المصدر أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل.