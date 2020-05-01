شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 13.5 يسمح للمستخدمين فتح هواتف أيفون خلال ارتداء الأقنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستعمل ميزة جديدة داخل تحديث iOS على تسهيل فتح المستخدمين لأجهزة أيفون أثناء ارتداء قناع واق، حيث تظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على تويتر عملية فتح محدثة في iOS 13.5 والتي تنقل المستخدمين مباشرة إلى إدخال رمز المرور اليدوي الثانوي، عندما يكتشف Face ID أنهم يرتدون قناعًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا سيوفر على المستخدمين عناء فشل المحاولة في إلغاء قفل أجهزتهم باستخدام Face ID، فيضطر المستخدمون حاليًا إلى الانتظار حتى يفشل Face ID في التحقق من القياسات الحيوية الخاصة بهم، ثم يُطلب منهم إدخال رمز مرور مكون من ستة أرقام لإلغاء قفل أجهزتهم.

فيما أنه من غير المحدد ما إذا كانت الميزة الجديدة سيتم طرحها بالفعل مع إصدار iOS 13.5 أو إذا كانت ستصل إلى التحديثات اللاحقة، ولكن ما هو مؤكد أن أبل ستبدأ في طرح تقنية مصممة لدعم مجموعة من تطبيقات تتبع COVID-19.

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وفقًا لتقرير The Verge، بعد بدء مرحلة الاختبار هذا الأسبوع، من المقرر أن تقوم الشركات بإصدار نسخة أولية من واجهة برمجة التطبيقات (API) لبعض المطورين الذين يعملون لوكالات الصحة العامة في الأسابيع المقبلة من أجل تطبيقات التتبع.

ستمكن واجهات البرمج هذه التطبيقات التي طورتها الوكالات للتفاعل مع جوجل وبنوك بيانات أبل لاستخراج أشياء مثل معلومات البلوتوث التي تم الحصول عليها من الهواتف الذكية الخاصة بالأشخاص.

وستسمح هذه التطبيقات لوكالات الصحة العامة بتنبيه الأشخاص الذين ربما تعرضوا لأشخاص مصابين بفيروس كورونا، وتمكين هؤلاء الأشخاص إما من الحجر الصحي أو طلب الاختبار.

كما أنه من المتوقع أن تقوم الشركات بإصدار واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها على نطاق أوسع في منتصف الشهر المقبل.