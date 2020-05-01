شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد عرض ضوئى بالطائرات بدون طيار تكريما للفرق الطبية لمواجهتهم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء عرض للطائرات بدون طيار سماء الليل فوق فيلادلفيا لتكريم الفرق الطبية الذين يقاتلون فيروس كورونا، حيث طارت حوالي 150 مركبة جوية بدون طيار مضاءة فوق ملعب فرانكلين فيلد، وأنتجت أشكالا لمجموعة من الرموز الطبية وكلمات تكريم، حيث تم تصميم الحدث من جانب Verge Aero، شركة الطائرات بدون طيار، التي تعمل في مختبرات Pennovation Works بجامعة بنسلفانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان العرض لمدة ثماني دقائق لتكريم الذين يعملون في مستشفى جامعة بنسلفانيا، ومستشفى الأطفال، وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال الوباء.



عرض طائرات كورونا فيما أقيم الحدث مساء الثلاثاء في قلب فيلادلفيا وتم تذكير الحاضرين بارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي. قال نيلز ثورجوسن، الرئيس التنفيذي لشركة Verge Aero: "تم التخطيط للعرض لضمان أقصى قدر من الرؤية لمن هم داخل المستشفى والسماح لهم بمشاهدة العرض مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية". وأضاف ثورجوسن، "كانت هذه فرصة لنا للتبرع بمواردنا وخبراتنا للوقوف تضامنا مع هؤلاء الأبطال الشجعان، وننقل شكر الشعب الأمريكي.. نحن ممتنون للغاية لعملهم الدؤوب وتفانيهم وتضحياتهم".

مشاهدين العرض الضوئى كان هذا الحدث جزءًا من حملتي #PhillyShinesBlue و #LightItBlue، حيث تضمن مجموعة من الرسائل التقديرية والمرئيات من Liberty Bell إلى علامة Philadelphia LOVE إلى فيروس كورونا. Advertisements وتعد Verge Aero شركة رائدة في العروض الخفيفة بطائرات بدون طيار وعرضت مهاراتها في الألعاب الأولمبية ورافقت الحفلات الموسيقية من قبل Coldplay و The Rolling Stones. يعد العاملون في مجال الرعاية الصحية عاملين أساسيين أثناء تفشي المرض، حيث غمرت المستشفيات الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج.



عرض ضوئى لدعم وتكريم العاملين بالرعاية الصحية

ولعل هذا ليس التكريم الوحيد لهم، بل أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تحولت مئات المعالم إلى اللون الأزرق لشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كان مبنى إمپاير ستيت، وميدان التايمز، وPacific Wheel، وSpace Needle، من بين المعالم التي أضاءت باللون الأزرق في حملة #LightItBlue.

كان هذا الحدث جزءًا من حملتي #PhillyShinesBlue و #LightItBlue، حيث تضمن مجموعة من الرسائل التقديرية والمرئيات من Liberty Bell إلى علامة Philadelphia LOVE إلى فيروس كورونا.

وتعد Verge Aero شركة رائدة في العروض الخفيفة بطائرات بدون طيار وعرضت مهاراتها في الألعاب الأولمبية ورافقت الحفلات الموسيقية من قبل Coldplay و The Rolling Stones.

يعد العاملون في مجال الرعاية الصحية عاملين أساسيين أثناء تفشي المرض، حيث غمرت المستشفيات الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج.