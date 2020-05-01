شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 808 مليون دولار إيرادات تويتر خلال الربع الأول من 2020.. ونمو المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة تويتر عن نتائجها المالية للربع الأول 2020، حيث حققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 808 مليون دولار بارتفاع سنوي 3%، كما سجلت الشركة رقم قياسي فيما يتعلق بالمستخدمين النشطين يوميا والذى بلغ 166 مليون مستخدم، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

فيما كشفت الشركة أن إيرادات الإعلانات على المنصة بلغت 682 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن إيراداتها كانت كما هو متوقع خلال شهري يناير وفبراير لكن مع تفشي فيروس كورونا وفي الفترة ما بين 11-31 مارس شهدت انخفاضاً في الإيرادات من الإعلانات بنسبة 27% عن الربع الأول 2019.

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وفيما يتعلق بإيرادات قسم ترخيص البيانات والمصادر الأخرى فقد شهدت ارتفاع بلغ 17% عن الربع المالي الأول من العام الماضي 2019 بمبلغ 125 مليون دولار؛ حيث أشارت الشركة إلى توقعها أن يشهد هذا القسم نمواً ثابتاً على طول العام الجاري، وعلى هامش المصاريف التشغيلية سجلت الشركة خسارة بقدر 7 مليون دولار ما شكل -1% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع دخل تشغيلي 94 مليون دولار وهامش تشغيل 12% في عام 2019 ليكن بذلك إجمالي الخسارة 8 مليون دولار بهامش صافي -1%.

وفيما يتعلق بعدد المستخدمين، فقد سجلت المنصة رقماً قياسياً وصل إلى 166 مليون مستخدم يومي نشط بنسبة ارتفاع بلغت 24% خلال فترة الجائحة، حيث قفز عداد المستخدمين من 134 مليون بداية العام متخطياَ، وهو نفس العدد الذي سجلته المنصة لنفس الربع من العام الماضي والذي بلغ وقتها 152 مليون.

وقالت جاسمين إنبرج، محللة كبيرة في eMarketer، "من غير المحتمل أن نرى التأثيرات الكاملة للفيروس التاجي على عائدات تويتر حتى الربع الثاني، ولكن بسبب الظروف المتغيرة بسرعة، من الصعب التنبؤ بحدة التأثير". وقالت تويتر إنها تأمل في إصدار أدوات في وقت أبكر مما كان مقررا هذا العام لجذب الأعمال من ألعاب الهاتف المحمول وغيرها من صانعي التطبيقات.