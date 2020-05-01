شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بموسيقى الهاتف عبر الكمبيوتر.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انشغال الكثيرين فى العمل وراء شاشات الحواسب مؤخرا قررت شركة مايكروسوفت تعديل تطبيق Your Phone الشهير لتمكن المستخدمين من التحكم بالموسيقى التى تعمل فى الهواتف من الكمبيوتر مباشرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة طورت مايكروسوفت نسخة جديدة من تطبيق Your Phone لتعمل مع أنظمة "ويندوز 10" الخاصة بالحواسب، وستأتى هذه النسخة بعدة ميزات إضافية منها ميزة تمكن مستخدم الكمبيوتر من مزامنة التطبيق مع هواتف أندرويد ليتمكن من التحكم بالموسيقى التى تعمل بالهواتف عبر الكمبيوتر.

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وستوفر هذه الميزة فى تطبيق Your Phone قائمة تشغيل خاصة تعرض أسماء الأغانى الموجودة فى الهاتف، وتمكن المستخدم من تشغيل الأغنية وإيقافها والتحكم بمستوى الصوت، أو الانتقال إلى الأغنية التى توجد بعدها أو قبلها فى القائمة.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت تطبيق Your Phone منذ بضع سنوات وزودته بميزات لمزامنة الرسائل النصية والإشعارات والصور بين هواتف أندرويد والحواسب العاملة بأنظمة ويندوز، والعام الفائت أدخلت عليه ميزة إضافية تسمح باستخدامه لإجراء المكالمات الصوتية أيضا.