خدمة Spotify تملك الآن أكثر من 130 مليون مشترك على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال Spotify هي الخدمة الموسيقية الأكثر شعبية في العالم، فهي تضم أكبر قدر من المشتركين الذين يدفعون شهريًا أو سنويًا مقابل الخدمة. لقد تمكنت الخدمة من إستقطاب 6 ملايين مشترك جديد في الربع الأول من هذا العام. ونتيجة لذلك، إرتفع العدد الإجمالي للمشتركين في خدمة Spotify إلى 130 مليون مشترك. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت Spotify بالقول : ”على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود العالم بسبب تفشي فيروس COVID-19 في الربع الأول من هذا العالم، فقد حققت أعمالنا التجارية أو تجاوزت توقعاتنا لجميع المقاييس الأساسية. بالنسبة للربع الثاني والباقي من العام، فقد ظلت توقعاتنا لمعظم مؤشرات الأداء الرئيسية لدينا ثابتة من دون تغيير بإستثناء تباطؤ الإيرادات من الإعلانات وتأثير التغيرات الكبيرة في أسعار العملات علينا “.

كشفت Spotify أيضًا في تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام أن لديها الآن أكثر من 163 مليون مستخدم نشط شهريًا في خطتها المجانية المدعومة بالإعلانات. هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع الربع الأول من العام 2019.

يشمل عدد المشتركين في Spotify أيضًا أولئك الذين بدأوا بإختبار الخدمة لمدة 30 يومًا على الرغم من أن بعضهم قد يقرر عدم مواصلة إستخدام الخدمة بعد إنتهاء الفترة التجريبية المجانية. وكما تعلمون على الأرجح، فالشركة توفر عرضين في السنة تسمح من خلالهما للمستخدمين بالإشتراك في الخطة المدفوعة مقابل دولار واحد في الشهر.

كان السوق مهتمًا أيضًا برؤية كيف كان أداء Spotify في الهند حيث أطلقت خدمتها في شهر فبراير من العام الماضي. لقد إستقطبت 2 مليون مستخدم هناك بحلول شهر أبريل من العام الماضي، ولكن الشركة لم تقل أي شيء عن أدائها في الهند في تقريرها المالي الأحدث الذي نشرته اليوم.