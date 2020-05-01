سامسونج تؤكد قدوم Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2 في النصف الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - مع حالة عدم اليقين التي لا تزال متواصلة في جميع أنحاء العالم، فمن الجيد دائمًا سماع أن الأجهزة التي تتطلع إليها لا يزال من المخطط إطلاقها في الموعد المحدد، إما لأنك من محبي تلك العلامة التجارية وتتطلع للترقية أو لمجرد الحب التام للتكنولوجيا. لذا يسعدنا أن نرى شركة سامسونج تؤكد لنا أنها لا تزال تخطط لإطلاق تشكيلة Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 في النصف الثاني من هذا العام في تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام. على الرغم من أن التأكيد يأتي غامضًا قليلاً.

بالنسبة للنصف الثاني، وسط عدم اليقين بما في ذلك إمكانية حدوث جائحة طويلة الأمد، فمن المتوقع أن تزداد المنافسة في السوق حيث يسعى المصنعون جاهدين للتعافي من الضعف في النصف الأول. ستستمر الشركة في تقديم منتجات مختلفة في قطاع الأجهزة الراقية مع إطلاق طراز جديد قابل للطي وطرازات جديدة من Galaxy Note.

لولا تفشي فيروس COVID-19، لما كنا بحاجة إلى تداول مثل هذه التقارير. يبدو أن الشائعات حول وصول تشكيلة Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 القابل للطي في الموعد المحدد دقيقة، لذلك فمن المحتمل أن نرى شركة سامسونج تُعلن عن هذه الهواتف الذكية في وقت ما خلال شهر أغسطس المقبل.

يمكننا أن نقول أن هذه علامة على إستقرار الأوضاع داخل شركة سامسونج حتى في ظل جائحة كورونا، وأن الشركة لا تزال قادرة على تقديم ما يتوقعه الجميع ولو في هذه الظروف الصعبة.