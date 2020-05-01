شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا.. أبل تحقق 58.3 مليار دولار إيرادات فى الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل اليوم عن نتائجها المالية للربع الثانى من العام المالى 2020 المنتهى فى 28 مارس 2020، وسجلت الشركة إيرادات ربع سنوية بلغت 58.3 مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها 1٪ عن الربع الذى سبقه من العام، وأرباح ربع سنوية للسهم المخفف 2.55 دولار، بزيادة 4 فى المائة، وشكلت المبيعات الدولية 62 % من إيرادات الربع.

وبحسب المدونة الرسمية للشركة، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لأبل، "على الرغم من التأثير العالمى غير المسبوق لـ COVID-19، نحن فخورون بالإبلاغ عن نمو أعمال شركة أبل لهذا الربع، مدفوعًا بسجل قياسى فى الخدمات وسجل ربع سنوى للأجهزة القابلة للارتداء، ففى هذه البيئة الصعبة يعتمد مستخدمونا على منتجات أبل بطرق متجددة للبقاء على اتصال وإعلام وإبداع وإنتاجية".

وأضاف نشعر بالحماس والإلهام، ليس فقط لمواصلة تلبية هذه الاحتياجات بطرق مبتكرة، ولكن لمواصلة العطاء لدعم الاستجابة العالمية، من عشرات الملايين من أقنعة الوجه ودروع الوجه المصممة خصيصًا التى أرسلناها إلى المهنيين الطبيين حول العالم، للملايين التى تبرعنا بها لمنظمات مثل المواطن العالمى وصندوق الغذاء الأمريكي. "

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وبحسب التقرير، تمكنت آبل من تحقيق 13.3 مليار دولار إيرادات لقسم الخدمات، وبزيادة 2.2 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، لكن فى نفس الوقت تراجعت مبيعات قسم الأجهزة وفى مقدمتها هواتف آيفون، وبلغت قيمة المبيعات 28.9 مليار دولار فى الربع الثانى من 2020 مقارنة بـ 31 ميار دولار فى نفس الفترة من 2019.

فيما تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات بقيمة 4.37 مليار دولار من أجهزة آباد و5.35 مليار دولار من أجهزة ماك، ومبيعات بقيمة 6.3 مليار دولار من الأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية وأجهزة المنزل الذكى والاكسسوارات الأخرى، لكن كعادة أبل لم تكشف الشركة عن عدد الأجهزة المباعة بالفترة واكتفت بالحديث عن قيمة المبيعات الإجمالية.

وكانت الشركة قد توقعت إيرادات تصل بين 63 مليار دولار و67 مليار دولار خلال الربع الثاني، لكن فيروس كورونا غير التوقعات.