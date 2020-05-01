iOS 13.5 سيجعل من السهل على المستخدمين فتح هواتف iPhone الخاصة بهم أثناء إرتداء قناع

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن خاصية التعرف على الوجه Face ID لأول مرة، قالت الشركة أنها عملت مع العديد من الشركات المصنعة للأقنعة لضمان أنه حتى إذا كان الشخص يرتدي قناعًا مشابهًا لوجه المستخدم، فلن ينجح في فتح الهاتف. حتى الآن، نجحت ميزة Face ID في منع حدوث ذلك، ولكن في أعقاب تفشي فيروس COVID-19، تسبب هذا في بعض المشاكل.

هذا لأنه أثناء إرتداء القناع، تجعل ميزة Face ID من المستحيل تقريبًا على المستخدمين فتح هواتفهم، ولكن التغيير الذي أجرته شركة آبل على هذه الخاصية في النسخة التجريبية من نظام iOS 13.5 سيجعل الأمور أسهل. بطبيعة الحال، لم تجعل شركة آبل خاصية Face ID ضعيفة من أجل السماح للمستخدمين بفتح هواتفهم الذكية أثناء إرتداء الأقنعة، ولكن بدلا من ذلك عندما تكتشف خاصية Face ID أن المستخدم يرتدي قناعًا، فسوف يتم تبديل وضع التعرف على الوجه تلقائيًا إلى وضع رمز المرور.

وهذا يوفر على المستخدمين الإنتظار حتى ينبثق خيار يسمح لهم بإدخال رمز المرور الخاص بهم، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مزعجًا إذا كنت بحاجة إلى فتح هاتفك عدة مرات في اليوم، أو أثناء الخروج للتسوق أو شراء البقالة ولديك قائمة بالعناصر التي تحتاج للتحقق منها بإستمرار ولكن لا تريد إبقاء هاتفك مفتوحًا طوال الوقت.

هذه الميزة موجودة حاليًا في النسخة التجريبية من نظام iOS 13.5، ولكن من غير الواضح متى ستقوم شركة آبل بإطلاقها للجمهور، ولكن نأمل أن تكون متاحة قريبًا. هذا لأنه دائمًا ما يتم توصيتنا بإرتداء الأقنعة، وغالبًا ما يؤدي خلعها وإيقافها إلى تقليل فعاليتها، وخاصة إذا لم تتم تلك العملية بشكل صحيح.