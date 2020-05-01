مايكروسوفت لا تعتقد بأن منافذ Thunderbolt آمنة بما فيه الكفاية لحواسيبها

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، بدأنا نرى المزيد من الحواسيب تتبنى منافذ Thunderbolt 3. يأتي هذا في أعقاب تخلي الشركات المصنعة للحواسيب على المنافذ التقليدية وإستبدالها بمنافذ USB Type-C/Thunderbolt 3 التي تقبل الإستبدال وتستخدم نفس الكابل. ومع ذلك، إذا كانت هناك شركة واحدة قررت عدم الإقدام على هذه الخطوة، فهي شركة مايكروسوفت.

فلماذا التردد؟ لم تقدم شركة مايكروسوفت بعد سببًا رسميًا لماذا، ولكن التغريدة الأخيرة من WalkingCat كشفت أنه خلال عرض تقديمي داخلي، قال أحد موظفي مايكروسوفت أن المهندسين في الشركة لا يعتقدون بأن منفذ Thunderbolt آمن بما فيه الكفاية.

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ووفقا للموظف في شركة مايكروسوفت، فقد صرح بالقول : ” إذا كنت قادرًا على ترقية الذاكرة… ما يمكنك القيام به بسهولة هو تجميد الذاكرة بالنيتروجين السائل، وإخراج الذاكرة، ثم وضعها في قارئ معين… ثم يمكنك الوصول إلى جميع البيانات التي تم تحميلها في الذاكرة. هذا هو السبب في أن الذاكرة على جميع أجهزة Surface غير قابلة للترقية فعليًا، نظرًا للأمان. نريد التأكد من أن الذاكرة لا يمكن العبث بها “.

كما قلنا، إعتمدت شركات أخرى مثل آبل منذ فترة طويلة على Thunderbolt 3، مما يجعل مايكروسوفت واحدة من الشركات القليلة التي قررت عدم مسايرة القطيع. رفضت الشركة التعليق على الفيديو، لذلك إذا كنت تأمل في رؤية حواسيب Surface مع منافذ Thunderbolt في المستقبل القريب، فقد لا يكون من المناسب بالنسبة لك رفع آمالك.