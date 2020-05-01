تسريب كافة أسعار تشكيلة iPhone 12 Series، وجميعها ستدعم 5G وستستخدم OLED

فاطمة أيت طالب - دبي - نستمر في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول تشكيلة iPhone 12 Series القادمة، بما في ذلك التصميم الذي إنتهى تقريبًا، وبعض المواصفات. حسنًا، لدينا الآن المعلومات حول الأسعار أيضًا.

في البداية، دعونا نتحدث عن الطرازات الراقية. سيتم بيع iPhone 12 Pro المزود بشاشة 6.1 إنش مقابل 999 دولار أمريكي، في حين سيتم بيع الهاتف iPhone 12 Pro Max المزود بشاشة 6.7 إنش مقابل 1099 دولار أمريكي، وهذه بالضبط الأسعار التي تم بها إطلاق iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max الحاليين.

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أما بخصوص iPhone 12 المزود بشاشة 6.1 إنش، فقد كشف لنا تسريب اليوم أنه سيُكلف 749 دولار أمريكي، في حين سيتم إطلاق طراز آخر مزود بشاشة 5.4 إنش مقابل 649 دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن هذين الهاتفين سيدعمان أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G وسيستخدمان شاشات OLED على غرار الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max. ومع ذلك، فهما سيحصلان على كاميرتين فقط في الخلف.

بطبيعة الحال، قد يتغير السعر قبل الإطلاق، ولكن إذا كانت هذه الأسعار صحيحة، فنحن سنرى شركة آبل تُطلق هواتفها الذكية الجديدة بأسعار لائقة جدًا. شهدنا هذا العام إرتفاعًا كبيرًا في أسعار بعض الهواتف الراقية المزودة بنظام الأندرويد والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن يبدو أن شركة آبل لن تفرض رسومًا إضافية مقابل هذه الميزة.

وتضيف المصادر أيضًا أننا يجب أن نتوقع وصول هذه الهواتف في وقت لاحق من هذا العام بسبب تفشي فيروس COVID-19، وقد نراها في وقت ما خلال الفترة الزمنية من أكتوبر إلى نوفمبر.