شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطور تقنيات جديدة للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.. اعرف عملت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا أنها حشدت بعض أفضل موظفيها لتطبيق البحث والإبداع لمكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال تطوير تقنيات جديدة، مثل خوذة الضغط ونظام إزالة التلوث وأجهزة تنفس مختلفة، حيث عرضت وكالة الفضاء الأمريكية مجموعة من هذه الأجهزة على الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتبع هذه التقنيات منصة ناسا المسماة NASA @ Work، والتي تلتمس الأفكار من الموظفين للمساعدة في مكافحة تفشي المرض، فإن التطورات الجديدة هي نتيجة جعل مهندسي المنظمة يعملون من المنزل بسبب الوباء الذي يجتاح العالم.

قال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، للرئيس ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض: "الأسئلة هي ماذا يفعل علماء الصواريخ عندما يقيموا في المنزل؟ ما يفعلونه هو أنهم يبنون أشياء رائعة ".

لاحظ بريدنشتاين، أن القوى العاملة في وكالة ناسا ستبذل كل ما في وسعها لتطوير التقنيات الثلاثة، بما في ذلك جهاز تنفس مختلف عن الحالي، الذي تم إنشاؤه في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، وخوذة الضغط الإيجابي التي طورها اتحاد إقليمي مع مركز أبحاث طيران أرمسترونج التابع لناسا، و نظام إزالة التلوث السطحي يسمى AMBUStat الذي تنتجه الشركات بتكنولوجيا تم تطويرها في مركز أبحاث جلين التابع لناسا.

كشفت وكالة ناسا عن جهاز التنفس الصناعي الأسبوع الماضي، والذي تم تصميمه وتطويره في 37 يومًا فقط ويمكن إنتاجه بكميات كبيرة وتكييفه وفقًا لاحتياجات كل مريض.

قال مايكل واتكينز، مدير JPL: "نحن متخصصون في المركبات الفضائية، وليس تصنيع الأجهزة الطبية، ولكن الهندسة الممتازة والاختبارات الدقيقة والنماذج الأولية السريعة هي بعض تخصصاتنا".

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وأضاف واتكينز: "عندما أدرك الأشخاص في JPL أنه قد يكون لديهم ما يلزم لدعم المجتمع الطبي والمجتمع الأوسع، شعروا أنه من واجبهم مشاركة براعتهم وخبرتهم وقيادتهم".

يسعى مهندسو وكالة ناسا في الوقت الحاضر للحصول على موافقة المسار السريع لاستخدام جهاز التنفس الجديد VITAL على الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

كان من أولى الجهود التي بذلتها فرقة العمل بناء خوذة أكسجين لعلاج مرضى COVID-19 الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة وتقليل الحاجة إلى استخدام هؤلاء المرضى لأجهزة التنفس الصناعي.

يعمل الجهاز مثل جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) لدفع الأكسجين إلى رئتي المريض المنخفضة الأداء، وتم اختبار الجهاز بنجاح، الذي أطلق عليه اسم خوذة الضغط الإيجابي.

وبدأت شركة Spaceship Company، إنتاج 500 هذا الأسبوع، وتم تقديم طلب في 22 أبريل إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص لاستخدام الطوارئ.

كما يتم استخدام نظام إزالة التلوث، المسمى AMBUStat، في سيارات الشرطة والمجالات الأخرى التي تقتل الجزيئات المحمولة جواً والسطحية من الفيروسات، وتجري ناسا الآن بحثًا إضافيًا لمواصلة زيادة فعالية هذا الجهاز إلى أقصى حد على COVID-19.