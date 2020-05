شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة لجدولة الرسائل على واتس آب لإرسالها بأوقات محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد واتس آب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا فى العالم، إذ يعتمد عليه الجميع تقريبًا على أساس يومى للتواصل، إذ يتيح واتس آب للمستخدمين إرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو على الفور، ومع ذلك، هناك أوقات نريد فيها إرسال رسالة فى وقت معين مثل تهنئة عيد الميلاد والعام الجديد، وليس لدى واتس آب ميزة لجدولة أى رسالة داخل التطبيق، لكن هناك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية المتاحة على متجر Google Play والتى تمكن المستخدمين من جدولة أى رسالة فى الوقت والتاريخ المحددين.

وتتيح تطبيقات مثل واتس آب Scheduler و Do It Later و SKEDit وما إلى ذلك للمستخدمين جدولة ليس فقط الرسائل النصية ولكن أيضًا الصور ومقاطع الفيديو، وهذه التطبيقات سهلة الاستخدام وتقدم حفنة من الميزات فى نسختها الأساسية أوالمجانية، لذلك إذا كنت تبحث عن جدولة رسالة واتس آب، فإليك دليلنا الجاهز للاستخدام:

المتطلبات المسبقة:

- تنزيل أى تطبيق جدولة واتس آب

- منح التطبيق "إمكانية الوصول" من الإعدادات -> إمكانية الوصول -> الخدمات وتمكين التبديل.

الخطوات التى يجب اتباعها:

1. قم بتنزيل أى تطبيق جدولة واتس آب من متجر Google Play أو ملف apk من أى من مواقع الويب وتثبيته.

2. افتح التطبيق بمجرد اكتمال التثبيت.

3. اضغط على أيقونة "+" من الأسفل .

4. حدد جهة اتصال واتس آب أو أى مجموعة واتس آب.

5. قم بتحديد الوقت والتاريخ.

6. اكتب رسالتك.

7. اضغط على زر "إنشاء" من الزاوية العلوية اليمنى للجدولة.