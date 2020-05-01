شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الانقطاعات العالمية للإنترنت تصل إلى رقم قياسى خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق انقطاع الإنترنت ارتفاعات قياسية خلال فترة إغلاق فيروس كورونا، حيث يجرى مشغلو الشبكات تغييرات لتلبية طلب المزيد من الأشخاص الذين يعملون الآن في المنزل، ووفقًا لشركة الشبكات الاستخباريةThousandEyes ، إذ شهدت حالات انقطاع الشبكة في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا خلال شهر مارس، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي حين أن أداء البنية التحتية للإنترنت في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي كان أفضل في بداية شهر أبريل، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا آخر في المشكلات التي تم الإبلاغ عنها.

وتأتي النتائج بعد أيام من تعرض مستخدمي فيرجين ميديا في المملكة المتحدة لانقطاعات واسعة النطاق، والتي نسبتها الشركة إلى خلل فني في الشبكة بدلاً من زيادة الاستخدام.

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وقالت أنجيليك مدينا، مديرة تسويق المنتجات في ThousandEyes، إن أداء البنية التحتية للإنترنت في المملكة المتحدة اختلف على مدار فترة الإغلاق، ولكن بشكل عام أداءه جيد، فعند مقارنتها عالميًا، ظلت حالات انقطاع الخدمة في المملكة المتحدة منخفضة بشكل عام.

حدث حوالي ثلث جميع الانقطاعات في الربع الأول من هذا العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشير مدة ونطاق العديد من حالات الانقطاع التي حدثت بالفعل إلى أنها كانت نتيجة قيام مشغلي الشبكات بإجراء تغييرات لتحسين الأداء مع زيادة مستويات حركة المرور.

أضافت مدينا: "لقد شهدنا ارتفاعًا واضحًا في الانقطاعات بين مزودي الشبكات، والذي يتضمن خدمات مؤتمرات الفيديو".

كما وجد الخبراء زيادة مماثلة في انقطاع الخدمات السحابية في مارس، والتي تحسنت في أوائل أبريل قبل زيادة مرة أخرى في الأسبوعين الماضيين.