شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. هكذا أثر فيروس كورونا على مايكروسوفت خلال الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة مايكروسوفت للمستثمرين فى تقرير أرباح الربع الثالث لعام 2020 ، أن COVID-19 كان له "تأثير صافٍ ضئيل" على عائدات الشركة، إذ حققت عائدات قدرها 35 مليار دولار للربع، بزيادة 15 بالمئة عن العام الماضى، وصافى دخل قدره 10.8 مليار دولار (بزيادة 22 بالمئة).

وكشفت مايكروسوفت أنها تشهد المزيد من الاهتمام السحابى بين المستهلكين والشركات على حد سواء، إذ قال ساتيا ناديلا رئيس الشركة فى بيان: "لقد رأينا عامين من التحول الرقمى فى شهرين، فبدءا من العمل الجماعى والتعلم عن بُعد، إلى المبيعات وخدمة العملاء، إلى البنية التحتية السحابية والأمان المهمين - نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع العملاء كل يوم لمساعدتهم على التكيف والبقاء منفتحين للعمل فى عالم من كل شيء بعيد".

وزادت إيرادات منتجات مايكروسوفت للشركات والمكاتب الاستهلاكية بنسبة 13 و 15 بالمئة على التوالى، كما استفادت أجهزة Surface ونظام ويندوز من الطلب المتزايد على العمل عن بعد وأدوات التعلم، لكن بسبب مشكلات العرض فى الصين، لم يشهدا نمو بنفس القدر.

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وتقول الشركة إن مبيعات Windows OEM (التى يدفعها مصنعو أجهزة الكمبيوتر) ظلت ثابتة خلال العام الماضى، بينما زادت إيرادات Surface بنسبة 1 بالمئة فقط.

ليس من المستغرب أن تتأثر عائدات الإعلانات سلبًا بـ COVID-19 ، وهو أمر تشهده صناعة الإعلام على مستوى أكبر، ومع ذلك، لا يزال هذا القطاع ينمو بنسبة 1 فى المئة.

جدير بالذكر كشفت شركة فيس بوك أيضا عن أرباحها الفصلية الأولى لعام 2020، مؤكدة أنها شهدت طفرة فى نمو المستخدمين، بمتوسط ​​أكثر من 1.73 مليار مستخدم نشط يوميًا (DAUs) فى مارس، وهو ارتفاع من 1.66 مليار فى الربع السابق، إذ وصل عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 2.36 مليار عبر "عائلة التطبيقات"، التى تضم Facebook و Instagram و Messenger و WhatsApp، فى حين بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 3 مليارات لأول مرة.