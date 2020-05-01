دراسة تؤكد.. الأطفال دون سن الـ10 أعوام لا ينقلون عدوى كورونا

توصلت دراسة أجرتها لجنة مشتركة بين الصين ومنظمة الصحة العالمية أنه بالرغم من الكم الهائل من البيانات عن أعداد الإصابات وكيفية انتقال العدوى، لم يتم تسجيل أي حالة لانتقال العدوى من الأطفال دون سن الـ10 إلى شخص بالغ، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الدكتور راسل فينر، من الكلية الملكية لطب الأطفال: ” لا نرى أدلة على تورط الأطفال في نشر الفيروس أو نقله”.

وأوضح الباحثون أن ما يثبت صحة دراساتهم أن إحدى الدراسات أثبتت أن طفلا فرنسيا يبلغ من العمر 9 سنوات، أصيب بالفيروس لم ينقل العدوى إلى أي شخص بالرغم من اتصاله بـ172 شخصاً.

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وأضافوا أن الطفل أصيب بالفيروس في شاليه للتزلج في جبال الألب الفرنسية، وبالرغم من أنه ذهب إلى 3 مدارس أخرى للتزلج واختلط بأشخاص كثيرين، لم ينقل العدوى إليهم.

ويرى الباحثون أن هذه الأدلة تشير إلى أن ديناميكيات انتقال الفيروس عند الأطفال مختلفة، وهذا ما قد يفسر انخفاض نسبة الإصابة بالعدوى بين هذه الفئة العمرية.

يذكر أنه وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في العالم حتى الآن أكثر من 3 مليون حالة، كما بلغ عدد الوفيات نحو 227 ألف حالة وفاة.