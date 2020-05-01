شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تجنب الاحتيال عبر الإنترنت فى 4 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خاصة خلال أزمة كورونا ، وذلك من خلال الرسائل المزيفة التي يقع فيها الضحايا ويشاركون بياناتهم مع الجهات الاحتيالية، حيث تم إحباط 2000 عملية احتيال عبر الإنترنت متعلقة بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة في شهر واحد، وكلفت عمليات الاحتيال الأمريكيين ملايين الدولارات مؤخرًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقدم لك عددًا من الخطوات المهمة التي قد تجنبك هذه العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت:

1- لن يتصل بك بنك أو منظمة حقيقية مطلقًا لطلب الرقم السري أو كلمة المرور الكاملة أو لنقل الأموال إلى حساب آخر.

2- لا تقدم سوى تفاصيلك الشخصية أو المالية لاستخدام خدمة وافقت عليها، وتثق بها وتتوقع أن يتم الاتصال بك من خلالها.

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3- لا تضغط أبدًا على رابط في رسالة بريد إلكتروني أو نص غير متوقع.

4- إذا تم الاتصال بك لطلب للحصول على معلومات شخصية فلا تقدمها للمتصل أبدا، بل اتصل بالشركة مباشرة باستخدام بريد إلكتروني أو رقم هاتف معروف وتواصل بنفسك عن معلوماتك الشخصية مع مصدر موثوق.

ولعل من أبرز طرق الاحتيال عبر الإنترنت هذه الأيام، استخدام الرسائل الرسمية أو الحكومية المزيفة، خاصة المرتبطة بمعلومات عن كورونا أو توصيات من جهة طبية، فهذه الطريقة اتبعها المحتالين عن طريق إرسال رسائل تظهر فى شكلها أنها مرسلة من جهات حكومية أو منظمات أو شركات شهيرة، ويكون بها رابط مشبوه عندما يضغط عليه الشخص تتم سرقة أمواله أو بياناته الشخصية، وكذلك يمكن أن تحدث هذه السرقة من خلال طلب رقم حساب أو أى تفاصيل مهمة أخرى.