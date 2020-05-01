شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للباحثين دراسة التغريدات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سهل موقع تويتر على الباحثين والمطورين دراسة المحادثات والتغريدات المتعلقة بفيروس كورونا التاجى عبر منصته، إذ قدمت الشركة مجموعة جديدة من الأدوات التى تجعل "عشرات الملايين" من التغريدات العامة اليومية حول الفيروس التاجى متاحة لمطورى الموقع.

وكتبت الشركة فى تحديث: "نحن نعلم أن المطورين والباحثين ممتلئون بالأفكار الملهمة التى قد تساعد العالم على التعلم من وباءنا الجماعى واستجابة لوباء COVID-19".

ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، ستساعد هذه الخطوة الجديدة الباحثين والمطورين بالوصول إلى ملايين التغريدات حول الفيروس التاجى فى الوقت الفعلى، وعلى الرغم من أن استخدام واجهة برمجة التطبيقات مجانية، إلا أن المطورين المهتمين سيحتاجون إلى الانتظار بعض الوقت من أجل الوصول للتغريدات، إذ كشف موقع تويتر إنه سيفحص المتقدمين، الذين يجب أن يكون لديهم خبرة فى العمل مع بيانات تويتر، بالإضافة إلى "البنية التحتية اللازمة لمعالجة وتخزين وتحليل الملايين من التغريدات التى يتم إنشاؤها يوميًا".

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يمكن أن تساعد دراسة التغريدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا الباحثين على فهم مجموعة من القضايا المتعلقة بالوباء بشكل أفضل، بما فى ذلك المعلومات الخاطئة وإدارة الأزمات وكيف يؤثر الاعتماد المتزايد على الإشراف التلقائى للمحتوى فى المحادثات.

جدير بالذكر طالب الباحثون شركات التواصل الاجتماعي وغيرها من خدمات مشاركة المحتوى بأرشفة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا من أجل دراسة كيفية تأثيرها على الصحة العامة، حيث يقول مركز الديمقراطية والتكنولوجيا " CDT"، أن 75 منظمة وقعت على خطاب مفتوح لمطالبة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المحتوى مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر بالاحتفاظ بالمعلومات حول COVID-19 التي تعتبر مضللة حتى بعد إزالتها.