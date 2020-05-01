شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: ارتفاع كبير فى معدلات البحث عن كورونا منذ بدء انتشار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، أن الناس يتدفقون على الخدمة للعثور على معلومات وتوجيهات موثوقة حول تفشى فيروس كورونا، وشهدت عمليات بحث جوجل عن الفيروس ارتفاعًا كبيرًا منذ بدء الوباء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عملت الشركة على مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة على الإنترنت، ومساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال أثناء إجراءات الإغلاق.

وأعلنت جوجل أنها تتخذ الإجراءات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، حيث يستخدم المزيد من الأشخاص التكنولوجيا لمعرفة معلومات عن هذا الوباء.

كما حظرت جميع عمليات البحث عن الفيروس على Google Play، وأضافت موقعًا إلكترونيًا باسم "Coronavirus: Stay Informed" يقدم للمستخدمين مزيدًا من المعلومات حول التفشى.

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وأخبر بيتشاى المستثمرين خلال الإعلان عن أرباح الربع الأول: "الناس أكثر حذراً ويبحثون عن نصائح وتوجيهات موثوقة لحماية سلامة أسرهم".

وقال روث بورات، المدير المالى لشركة Alphabet: " المستخدمين يواصلون اللجوء إلينا فى وقت الحاجة العالمية وعدم اليقين"، مضيفا: "نحن نتحمل هذه المسؤولية على محمل الجد."

وأضافت جوجل أيضًا أداة التحقق من المعلومات إلى موقع يوتيوب هذا الأسبوع من أجل منع التضليل الإعلامى حول فيروس كورونا والمواضيع الحساسة الأخرى من الانتشار على النظام الأساسي.

ستظهر الأشرطة الجانبية بجوار عمليات البحث عن مقاطع فيديو يوتيوب حول الموضوعات التى تم فحصها من جانب مدققى الحقائق، وستعرض المقالات ذات الصلة بالموضوع الذى بحث عنه المستخدم.

قال نيل موهان، كبير مسؤولى المنتجات فى يوتيوب، لـ The Verge: "عندما يبحث المستخدمون على يوتيوب حول أمر محدد، نريد أن نمنح فرصة لتدقيق الحقائق لتظهر فى ذلك الوقت، عندما يبحث مستخدمونا عن معلومات، خاصة حول مواضيع سريعة التغير بسرعة مثل COVID-19 ".