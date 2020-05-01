تكنولوجيا: رصد ثغرة في نظام تشغيل macOS تؤدي إلى إستنفاذ سعة التخزين في الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة التي تؤكد على رصد مشكلة في macOS تؤدي إلى إستنفاذ سعة التخزين على أجهزة الحاسب.

نشر تقرير على إحدى المدونات مؤخراً حول ثغرة macOS، التي تعود لتطبيق Image Capture الذي يتيح نقل الصور من الأجهزة الخارجية إلى أقراص التخزين أو سعة تخزين خارجية، حيث يعمل التطبيق على إضافة 1.5 ميجابايت من سعة البيانات الفارغة في كل ملف يتم نقله من هواتف الأيفون وأجهزة iPad.

بدأت ابل بالفعل على إصلاح مشكلة ثغرة macOS، إلا أن عملاق التكنولوجيا لم توضح موعد محدد للإنتهاء من إصلاحها وإطلاق تصحيح للمستخدمين.

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وتظهر المشكلة لدى المستخدمين عند إلغاء المستخدم تحديد إختيار “Keep Originals” في تطبيق Image Capture، ولقد رصدت المشكلة في البداية عبر فريق NeoFinder، ومن ثم تم مشاركة المشكلة في MacRumors.

كيفية معالجة المشكلة بشكل مؤقت؟

قدم فريق NeoFinder إصدار تجريبي من تطبيق تابع لجهة خارجية يعرف بتطبيق Graphic Converter، ويقدم هذا التطبيق إختيار لإزالة البيانات، حيث يؤكد NeoFinder على أنه الإختيار الأنسب لمعالجة المشكلة الآن.

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