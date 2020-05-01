سامسونج تعتزم تقديم مستشعر جديد يمتاز بدقة 250 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - هدف شركة سامسونج على المدى الطويل هو إطلاق مستشعر للكاميرات يمتاز بدقة 600 ميغابكسل لمنافسة العين البشرية، ولكنها تركز على المدى القصير على تطوير مستشعر يمتاز بدقة 250 ميغابكسل.

وفقا لتقرير جديد صدر اليوم نقلاً عن مصادر مُطلعة على المسألة، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على مستشعر جديدة يمتاز بدقة 250 ميغابكسل ويصل قطره إلى 1 إنش. ولوضع الأمور في المنظور، فمستشعر 108 ميغابكسل المستخدم حاليًا في الهاتف Galaxy S20 Ultra يمتاز بحجم 1/1.33 إنش، وهذا ما يعني بأن قطره أصغر بكثير من 1 إنش الذي تردد بأن مستشعر 250 ميغابكسل سيصل به.

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يقول التقرير نفسه أن شركة سامسونج إنتهت من عملية تطوير مستشعر 150 ميغابكسل الخاص بها وسنرى هذا المستشعر لأول مرة في الأجهزة التي سيتم إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام.