شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: 4 كويكبات تمر بالأرض اليوم ولا خوف من اصطدامها بكوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر كويكب ضخم عرضه أكثر من ميل بأمان عبر كوكبنا يوم الأربعاء الماضى، إذ اقترب الكويكب، الذى أطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2) من الأرض فى حوالى الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش، وعند هذه النقطة كان على بعد حوالى 3.9 مليون ميل من الأرض.

فى حين أن هذا قد يبدو بعيدًا، إلا أنه تم تصنيفه بالفعل على أنه "نهج وثيق" من قبل وكالة ناسا، وكان يُقدَّر قياس الكويكب الضخم بقطر يتراوح بين 1.8 و 4.1 كيلومترات، مما يعنى أن الكويكب يمكن أن يصل إلى خمسة أضعاف حجم أكبر مبنى فى العالم وهو برج خليفة.

وكشف وكالة ناسا عن قائمة بالكويكبات القادمة التى ستمر كوكبنا هذا الأسبوع:

الكويكب (2020 HK3) سيمر بالأرض يوم 1 مايو فى تمام الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش.

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الكويكب (2020 HF4) سيمر بالأرض يوم 1 مايو فى تمام الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش.

الكويكب (2020 DM4) سيمر بالأرض يوم 1 مايو فى تمام الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش

الكويكب (2020 HU2) سيمر بالأرض يوم 1 مايو فى تمام الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش.

الكويكب (2020 HR6) سيمر بالأرض يوم 2 مايو فى تمام الساعة مايو 00:34 بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر مر الكويكب 52768 (1998 OR2) بالأرض بسرعة مذهلة بلغت 19.438 ميلاً فى الساعة - أى أسرع 9.5 مرة تقريبًا من الرصاصة، وفى حين أن هذا الكويكب لم يقترب من ضرب الأرض، فإن وكالة ناسا لم تستبعد فرص اصطدام كويكب فى المستقبل القريب، إذ تكتشف الوكالة الأمريكية نحو 30 جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض (NEOs) كل أسبوع، وفى بداية عام 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.