شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: نخطط لعودة الموظفين للعمل من الشركة تدريجيا ابتداء من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح العمل من المنزل شيئًا عاديًا لموظفى كل مؤسسة تقريبًا، ومع ذلك، فإن السؤال المتعلق بموعد عودة الموظفين للعمل مرة أخرى من المكاتب ظل عالقًا فى أذهان الجميع، لذا سلط ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لشركة جوجل الضوء على كيف ومتى تخطط الشركة لإعادة الموظفين للعمل من مقر الشركة.

ووفقًا لتقرير صادر عن Business Insider ، أرسل بيتشاى بريدًا إلكترونيًا إلى "موظفى جوجل" يوضح لهم من خلاله أنهم لن يعود إلى المكاتب حتى 1 يونيو على الأقل، كما قال إنه يمكنهم توقع عودة "تدريجية ومتداخلة" إلى المكتب.

ووفقا لتقرير صادر عن CNBC ، كتب بيتشاى فى بريده الإلكترونى: "لن يعود الجميع للعمل من الشركة مرة واحدة، ولن يكون هناك نهج واحد يناسب الجميع، وستختلف الإرشادات المحددة من موقع إلى آخر ".

فى الواقع كانت جوجل واحدة من أوائل الشركات الكبرى التى اتخذت خطوة العمل من المنزل - وهو أمر أشار إليه بيتشاى فى بريده الإلكترونى للموظفين، إذ كتب: "كنا من أوائل الشركات التى انتقلت إلى البيت، وسنكون حذرين بنفس القدر بشأن انتقالنا إلى المكتب".

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وحتى بعد 1 يونيو، قال بيتشاى أن الكثير من الناس قد يضطرون إلى مواصلة العمل من المنزل، لكنه قال أيضًا إن جائحة الفيروس التاجى أتاحت لجوجل فرصة للنظر فى كيفية عمل الشركة.

وأضاف بيشاى فى بريده الإلكتروني: "أعلم أن احتمال العودة إلى المكتب سينتج مشاعر مختلفة للجميع، وسيحرص البعض منا على العودة إلى أماكن عملنا المألوفة ورؤية الزملاء، وبالنسبة للآخرين، فإن ترك أحبائهم منازلهم قد يسبب القلق، وستتشاور جوجل مع السلطات المحلية وتراقب الظروف قبل إعادة موظفيها إلى العمل".

كما شكر الرئيس التنفيذى لشركة جوجل الموظفين الذين كانوا يعملون من مكاتب جوجل فى الوقت الحالى، وقال: "لأولئك منكم الذين يعملون حاليًا فى الموقع لتقديم خدمات مهمة للحفاظ على تشغيل منتجاتنا ومكاتبنا ومراكز البيانات، شكرًا لكم، لقد أتاح لنا عملكم مساعدة ملايين آخرين، أنا ممتن لكل ما تقوم به فرقنا العالمية للقيام بمهمتنا فى ظل هذه الظروف الصعبة".