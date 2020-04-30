تحميل خلفيات واجهة Miui 12 الجديدة لشاومي

اطلقت شاومي واجهة Miui 12 مصحوبة بمجموعة كبيرة من الخلفيات. و مجموعة كبيرة من التغييرات. اذا اردت التفكير بها. و لكن صراحة تعجبني خلفيات الهاتف الجديدة و تعجبني مميزات الخلفيات الجديدة. خاصة خاصية Super Wallpapers. و لذلك لماذا لا نحصل على هذه الخلفيات؟. هذا المقال نقدم لكم خلفيات الواجهة الجديدة مع خلفيات الـSuper Wallpapers التابعة للواجهة ايضاً

خلفيات Miui 12 الرسمية

خلفيات الواجهة الجديدة الرسمية كلها مستوحاة من الأرض و من كوكب الأرض. كلها عبارة عن صور ملتقطة بالأقمار الصناعية و الكاميرات لمناظر طبيعية خلابة و جيدة. كلها خلفيات مسطحة ليست خلفيات ثلاثية الأبعاد و هي خلفيات جيدة جداً. بدون ان نطل الحديث سأترك لكم رابط التحميل

Super Wallpapers

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من افضل المميزات في الخلفيات على واجهة شاومي الجديدة. هذه الميزة ستكون حصرية على شاشات AMOLED فقط لإقترانها بميزة Always On Display من الواجهة. و لكن يمكن الحصول على هذه الميزة على اي جهاز آخر. كل ما تحتاجه هو تطبيق Google Wallpapers و تطبيق الخلفيات الحية الخاص بهذه الميزة. و من ثم تطبيق الخلفية من خلال تطبيق Google Wallpapers بكل سهولة

واجهة Miui 12

واجهة شاومي الجديدة التي تحدثها كل عام. و تقوم بإضافة تغييرات في مظهر الواجهة بشكل كبير كل عامين. و هذا هو عام التغيير بالنسبة لشاومي. الواجهة الجديدة تحدثنا عنها في خبر سابق سأترك لكم رابطه. واجهة مميزة و تستحق الإهتمام بشكل كبير و التغييرت الشكلية التي تحملها الواجهة جيدة جداً. الواجهة لازالت في مرحلة تجريبية و يمكنك قرائة مقالنا عنها في الرابط بالأسفل