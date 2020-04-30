مقارنة بين Telegram و Whatsapp و ايهما افضل ؟

تطبيقي المحادثة Whatsapp و Telegram اكثر تطبيقي المحادثات انتشاراً في العالم الآن. و هما تطبيقان جيدان بشكل كبير فيما يخص المحادثات و سهولة ارسال الرسائل بمختلف انواعها على الإنترنت. و ايضاً لإرسال الملفات على الإنترنت بسهولة. في هذا المقال سنتحدث عن التطبيقين. و نقارن بينهما و ايهما افضل.

للتحميل

Telegram

Whatsapp

المقارنة بين Whatsapp و Telegram

بين التطبيقين هناك مقارنة كبيرة. تتمثل هذه المقارنة في الفروق بين مميزات كل تطبيق. و صراحة هناك فروق كبيرة بعض الشئ بين مميزات التطبيقين. مع وجود عيوب اقل بين التطبيقات. و سنحاول عرض كل شئ بالتفصيل في هذه المقارنة. من ناحية عرض المميزات و العيوب لكل تطبيق يمكن لنا استنتاج اي تطبيق هو الأفضل بينهما

مميزات Telegram

Advertisements

مجاني بالكامل و مفتوح المصدر و له اكثر من تطبيق يمكن تشغيله

يمكنك استعماله على جهاز الكمبيوتر او الهاتف المحمول بحرية

لا يشترط ان يكون هاتفك موصلاً بالإنترنت لتستعمله على الكمبيوتر

يمكنك من محادثة اي شخص بالرسائل السريعة او تسجيلات الصوت Voice Notes او مكالمات صوتية

يمكنك من جدولة ارسال الرسائل في وقت معين

يوفر لك بيئة رسائل محفوظة خاصة بك كتخزين سحابي

التطبيق يحمل ميزة Chat Folders لتقسيم محادثاتك الى مجلدات

يمكنك ارسال صور / فيديو بدون ان تفقد جودتها

يمكنك من انشاء Channels كقناة اعلانية على التطبيق

هناك دعم تطبيقات ذكاء اصطناعي Bots تساعدك في مهام كثيرة

هناك ميزة Secret Chat لمحادثة تامة بين شخصين تدمر تلقائياً

لا تحتاج رقم جهة اتصال لتستطيع اضافة جهات اتصال جديدة

بخزن كل محادثاتك / صورك على الإنترنت ولا يستعمل التخزين المحلي

عيوب Telegram

ليس منتشراً بشكل عملاق جداً فيمكن الا تجد اصدقائك عليه

ليست المحادثات العادية او المجموعات مشفرة بل المحادثات السرية فقط

حتى تاريخ كتابة المقال لم يحصل تيليجرام على محادثات الفيديو بعد

مميزات Whatsapp

منتشر بشكل واسع

مجاني بالكامل

يمكن استعماله على جهاز الكمبيوتر مع الهاتف المحمول

يمكنك من محادثة اي شخص بالرسائل السريعة او تسجيلات الصوت Voice Notes او مكالمات صوتية او مكالمة فيديو

كل الرسائل و المحادثات مشفرة بين طرفين

يمكنك ارسال الصور و الفيديوهات بين الطرفين بكل سهولة مع تقليل في الجودة

يعتمد اعتماداً كليا على ارقام جهات الإتصال

يمكنك من وضع حالات Stories على التطبيق تستمر لمدة 24 ساعة

عيوب Whatsapp

يعتمد على التخزين المحلي فكل بياناتك و صورك مخزنة على هاتفك و تستهلك من مساحتك التخزينية

الصور و الفيديوهات تفقد جزء من جودتها عند ارسالها خلاله

يجب ان يكون الهاتف المحمول موصلاً بالإنترنت لتستطيع استعماله على الكمبيوتر

Telegram ام whatsapp ؟

في هذه المقارنة الموضوع متروك لتفضيلك بعض الشئ. لكن من نظرتي انا فتطبيق تيليجرام افضل. يمكن لتيليجرام اضافة 200 الف عضو في مجموعة واحدة. بل و تنظيم المجموعة بإستخدام الـBots. يمكنك حذف الرسائل بدون ان يظهر رسالة تخبر اطراف المحادثة انك قمت بمسح شئ. هناك رسائل تدمر ذاتياً و يمكنك من ارسال ملفات احجامها يصل الى 5 جيجا بايت. لذلك فتطبيق مثل تيليجرام مثالي بشكل كبير بالنسبة لي.

من ناحية واتساب فهو جيد لانه يحمل العديد من المستخدمين. بل يحمل رقماً كبيراً جداً من المستخدمين في داخله. و لذلك يعد تطبيق واتساب مميز بشكل كبير للإستعمال بالرغم انه ليس الأمثل للإستعمال و ليست مميزاته افضل من تيليجرام في شئ. و لذلك فانا اترك الأمر لتفضيلك سواء كنت تفضل تيليجرام او واتساب.