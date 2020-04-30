مقارنة بين Telegram و Whatsapp و ايهما افضل ؟

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تطبيقي المحادثة Whatsapp و Telegram اكثر تطبيقي المحادثات انتشاراً في العالم الآن. و هما تطبيقان جيدان بشكل كبير فيما يخص المحادثات و سهولة ارسال الرسائل بمختلف انواعها على الإنترنت. و ايضاً لإرسال الملفات على الإنترنت بسهولة. في هذا المقال سنتحدث عن التطبيقين. و نقارن بينهما و ايهما افضل.
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المقارنة بين Whatsapp و Telegram
بين التطبيقين هناك مقارنة كبيرة. تتمثل هذه المقارنة في الفروق بين مميزات كل تطبيق. و صراحة هناك فروق كبيرة بعض الشئ بين مميزات التطبيقين. مع وجود عيوب اقل بين التطبيقات. و سنحاول عرض كل شئ بالتفصيل في هذه المقارنة. من ناحية عرض المميزات و العيوب لكل تطبيق يمكن لنا استنتاج اي تطبيق هو الأفضل بينهما
مميزات Telegram
- مجاني بالكامل و مفتوح المصدر و له اكثر من تطبيق يمكن تشغيله
- يمكنك استعماله على جهاز الكمبيوتر او الهاتف المحمول بحرية
- لا يشترط ان يكون هاتفك موصلاً بالإنترنت لتستعمله على الكمبيوتر
- يمكنك من محادثة اي شخص بالرسائل السريعة او تسجيلات الصوت Voice Notes او مكالمات صوتية
- يمكنك من جدولة ارسال الرسائل في وقت معين
- يوفر لك بيئة رسائل محفوظة خاصة بك كتخزين سحابي
- التطبيق يحمل ميزة Chat Folders لتقسيم محادثاتك الى مجلدات
- يمكنك ارسال صور / فيديو بدون ان تفقد جودتها
- يمكنك من انشاء Channels كقناة اعلانية على التطبيق
- هناك دعم تطبيقات ذكاء اصطناعي Bots تساعدك في مهام كثيرة
- هناك ميزة Secret Chat لمحادثة تامة بين شخصين تدمر تلقائياً
- لا تحتاج رقم جهة اتصال لتستطيع اضافة جهات اتصال جديدة
- بخزن كل محادثاتك / صورك على الإنترنت ولا يستعمل التخزين المحلي
عيوب Telegram
- ليس منتشراً بشكل عملاق جداً فيمكن الا تجد اصدقائك عليه
- ليست المحادثات العادية او المجموعات مشفرة بل المحادثات السرية فقط
- حتى تاريخ كتابة المقال لم يحصل تيليجرام على محادثات الفيديو بعد
مميزات Whatsapp
- منتشر بشكل واسع
- مجاني بالكامل
- يمكن استعماله على جهاز الكمبيوتر مع الهاتف المحمول
- يمكنك من محادثة اي شخص بالرسائل السريعة او تسجيلات الصوت Voice Notes او مكالمات صوتية او مكالمة فيديو
- كل الرسائل و المحادثات مشفرة بين طرفين
- يمكنك ارسال الصور و الفيديوهات بين الطرفين بكل سهولة مع تقليل في الجودة
- يعتمد اعتماداً كليا على ارقام جهات الإتصال
- يمكنك من وضع حالات Stories على التطبيق تستمر لمدة 24 ساعة
عيوب Whatsapp
- يعتمد على التخزين المحلي فكل بياناتك و صورك مخزنة على هاتفك و تستهلك من مساحتك التخزينية
- الصور و الفيديوهات تفقد جزء من جودتها عند ارسالها خلاله
- يجب ان يكون الهاتف المحمول موصلاً بالإنترنت لتستطيع استعماله على الكمبيوتر
Telegram ام whatsapp ؟
في هذه المقارنة الموضوع متروك لتفضيلك بعض الشئ. لكن من نظرتي انا فتطبيق تيليجرام افضل. يمكن لتيليجرام اضافة 200 الف عضو في مجموعة واحدة. بل و تنظيم المجموعة بإستخدام الـBots. يمكنك حذف الرسائل بدون ان يظهر رسالة تخبر اطراف المحادثة انك قمت بمسح شئ. هناك رسائل تدمر ذاتياً و يمكنك من ارسال ملفات احجامها يصل الى 5 جيجا بايت. لذلك فتطبيق مثل تيليجرام مثالي بشكل كبير بالنسبة لي.
من ناحية واتساب فهو جيد لانه يحمل العديد من المستخدمين. بل يحمل رقماً كبيراً جداً من المستخدمين في داخله. و لذلك يعد تطبيق واتساب مميز بشكل كبير للإستعمال بالرغم انه ليس الأمثل للإستعمال و ليست مميزاته افضل من تيليجرام في شئ. و لذلك فانا اترك الأمر لتفضيلك سواء كنت تفضل تيليجرام او واتساب.
المصدر الأصلي : عرفني