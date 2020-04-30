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مقارنة بين Telegram و Whatsapp و ايهما افضل ؟

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مقارنة بين Telegram و Whatsapp و ايهما افضل ؟ 1

تطبيقي المحادثة Whatsapp و Telegram اكثر تطبيقي المحادثات انتشاراً في العالم الآن. و هما تطبيقان جيدان بشكل كبير فيما يخص المحادثات و سهولة ارسال الرسائل بمختلف انواعها على الإنترنت. و ايضاً لإرسال الملفات على الإنترنت بسهولة. في هذا المقال سنتحدث عن التطبيقين. و نقارن بينهما و ايهما افضل.

للتحميل

  • Telegram

  • Whatsapp

المقارنة بين Whatsapp و Telegram

بين التطبيقين هناك مقارنة كبيرة. تتمثل هذه المقارنة في الفروق بين مميزات كل تطبيق. و صراحة هناك فروق كبيرة بعض الشئ بين مميزات التطبيقين. مع وجود عيوب اقل بين التطبيقات. و سنحاول عرض كل شئ بالتفصيل في هذه المقارنة. من ناحية عرض المميزات و العيوب لكل تطبيق يمكن لنا استنتاج اي تطبيق هو الأفضل بينهما

مميزات Telegram

مقارنة بين Telegram و Whatsapp و ايهما افضل ؟ 2

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  • مجاني بالكامل و مفتوح المصدر و له اكثر من تطبيق يمكن تشغيله
  • يمكنك استعماله على جهاز الكمبيوتر او الهاتف المحمول بحرية
  • لا يشترط ان يكون هاتفك موصلاً بالإنترنت لتستعمله على الكمبيوتر
  • يمكنك من محادثة اي شخص بالرسائل السريعة او تسجيلات الصوت Voice Notes او مكالمات صوتية
  • يمكنك من جدولة ارسال الرسائل في وقت معين
  • يوفر لك بيئة رسائل محفوظة خاصة بك كتخزين سحابي
  • التطبيق يحمل ميزة Chat Folders لتقسيم محادثاتك الى مجلدات
  • يمكنك ارسال صور / فيديو بدون ان تفقد جودتها
  • يمكنك من انشاء Channels كقناة اعلانية على التطبيق
  • هناك دعم تطبيقات ذكاء اصطناعي Bots تساعدك في مهام كثيرة
  • هناك ميزة Secret Chat لمحادثة تامة بين شخصين تدمر تلقائياً
  • لا تحتاج رقم جهة اتصال لتستطيع اضافة جهات اتصال جديدة
  • بخزن كل محادثاتك / صورك على الإنترنت ولا يستعمل التخزين المحلي

عيوب Telegram

  • ليس منتشراً بشكل عملاق جداً فيمكن الا تجد اصدقائك عليه
  • ليست المحادثات العادية او المجموعات مشفرة بل المحادثات السرية فقط
  • حتى تاريخ كتابة المقال لم يحصل تيليجرام على محادثات الفيديو بعد

مميزات Whatsapp

مقارنة بين Telegram و Whatsapp و ايهما افضل ؟ 3

  • منتشر بشكل واسع
  • مجاني بالكامل
  • يمكن استعماله على جهاز الكمبيوتر مع الهاتف المحمول
  • يمكنك من محادثة اي شخص بالرسائل السريعة او تسجيلات الصوت Voice Notes او مكالمات صوتية او مكالمة فيديو
  • كل الرسائل و المحادثات مشفرة بين طرفين
  • يمكنك ارسال الصور و الفيديوهات بين الطرفين بكل سهولة مع تقليل في الجودة
  • يعتمد اعتماداً كليا على ارقام جهات الإتصال
  • يمكنك من وضع حالات Stories على التطبيق تستمر لمدة 24 ساعة

عيوب Whatsapp

  • يعتمد على التخزين المحلي فكل بياناتك و صورك مخزنة على هاتفك و تستهلك من مساحتك التخزينية
  • الصور و الفيديوهات تفقد جزء من جودتها عند ارسالها خلاله
  • يجب ان يكون الهاتف المحمول موصلاً بالإنترنت لتستطيع استعماله على الكمبيوتر

Telegram ام whatsapp ؟

في هذه المقارنة الموضوع متروك لتفضيلك بعض الشئ. لكن من نظرتي انا فتطبيق تيليجرام افضل. يمكن لتيليجرام اضافة 200 الف عضو في مجموعة واحدة. بل و تنظيم المجموعة بإستخدام الـBots. يمكنك حذف الرسائل بدون ان يظهر رسالة تخبر اطراف المحادثة انك قمت بمسح شئ. هناك رسائل تدمر ذاتياً و يمكنك من ارسال ملفات احجامها يصل الى 5 جيجا بايت. لذلك فتطبيق مثل تيليجرام مثالي بشكل كبير بالنسبة لي.

من ناحية واتساب فهو جيد لانه يحمل العديد من المستخدمين. بل يحمل رقماً كبيراً جداً من المستخدمين في داخله. و لذلك يعد تطبيق واتساب مميز بشكل كبير للإستعمال بالرغم انه ليس الأمثل للإستعمال و ليست مميزاته افضل من تيليجرام في شئ. و لذلك فانا اترك الأمر لتفضيلك سواء كنت تفضل تيليجرام او واتساب.

المصدر الأصلي : عرفني

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