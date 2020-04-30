تكنولوجيا: معايير DisplayPort الجديدة تدعم شاشات بدقة 16K عبر USB-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم المعايير الجديدة من DisplayPort Alt Mode 2.0 الإصدارات الجديدة من الشاشات التي تنطلق خلال العام المقبل، على أن تدعم شاشات تصل إلى دقة 16K عبر USB-C.

كشفت Video Electronics Standards مؤخراً عن المعايير الجديدة من DisplayPort Alt Mode 2.0، التي تجمع بين معايير DisplayPort 2.0 مع نقل البيانات عبر USB.

يمكن لمعايير DisplayPort Alt Mode 2.0 الجديدة أن تدعم شاشات بدقة 8K عند معدل تحديث 60Hz، وأيضاً شاشات HDR 4K عند معدل تحديث 144Hz مع HDR، أيضاً يمكن أن تدعم شاشات بدقة 16K أو 15360 في 8460 بيكسل عند معدل 60Hz، لذا سيكون موصل USB C معتمد للكثير من الأجهزة.

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وتدعم مواصفات USB 4 نقل بيانات DisplayPort، إلا أن تقرير AnandTech يؤكد على أن المعايير الجديدة تضع تخطيط جديد لدبابيس نقل البيانات في USB C لدعم فتح نطاق ترددي أكثر لمحتوى الفيديو.

ويأتي USB 4 ثنائي الإتجاه لنقل بيانات حتى 40 جيجابت في الثانية، إلا أن محتوى الفيديو لن يتطلب إلى ميزة الإتجاهات الثنائية، حيث يتم نقل البيانات غالباً من جهاز الحاسب إلى الشاشات، أيضاً يأتي تعبير “alt mode” في المعايير الجديدة ليشير إلى إمكانية إستخدام النطاق الترددي لإرسال الفيديو أي يصل إلى 80 جيجابت في الثانية.

كما يشير تقرير AnandTech إلى أنه مع وضع “alt mode” لن يحتاج إلى وحدة تحكم USB 4 مخصصة، حيث يمكن فقط الإبتعاد مع جهاز DisplayPort في نهاية الشاشة، ومن المتوقع أن تدعم المعايير الجديدة الشاشات التي تنطلق في 2021.

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