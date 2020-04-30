تكنولوجيا: Redmi تعلن عن هواتف Redmi Note 9 وNote 9 Pro للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Redmi اليوم عن هواتف Redmi Note 9 بسعر يبدأ من 199 دولار وNote 9 Pro بسعر يبدأ من 299 دولار في الأسواق العالمية.

كانت شركة Redmi قد قدمت هاتفي Redmi Note 9 Pro و Note 9 Pro Max في السوق الهندي خلال الشهر الماضي، واليوم تقدم الشركة إصدارها الجديد Redmi Note 9، مع الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi Note 9 Pro Max الذي يأتي بعنوان Note 9 Pro.

هاتف Redmi Note 9

يتميز هاتف Redmi Note 9 بشاشة IPS بحجم 6.53 إنش، وبجودة عرض FHD بلس، كما يضم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف في الكاميرة الخلفية مستشعر Samsung GM1 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي مستشعر البصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

أيضاً يضم هاتف Redmi Note 9 رقاقة معالج Helio G85 الجديدة من MediaTek، والذي يتميز بثماني من الأنوية مع كرت شاشة Mali-G52.

كما ينطلق هاتف Redmi Note 9 بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5020 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع مستشعر IR، ومدخل 3.5مم للسماعات وتقنية NFC.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Redmi Note 9 بسعر يبدأ من 199 دولار، على أن يتوفر بألوان الأخضر، الرمادي، إلى جانب اللون الأبيض.

هاتف Redmi Note 9 Pro

يتميز هذا الإصدار بشاشة IPS بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 720G.

ويأتي اللون الأخضر من الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi Note 9 Pro بتصميم جديد مع اثنان من النغمات من اللون الأخضر، أيضاً لا يختلف موقع مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

هاتف Redmi Note 9 Pro ينطلق باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 269 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 299 دولار.

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