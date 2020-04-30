تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان الرسمي عن Galaxy Note 20 وGalaxy Fold 2 في النصف الثاني من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري بعض التلميحات خلال الإعلان عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، عن خططها لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 وGalaxy Fold 2 في النصف الثاني من 2020.

مازالت تداعيات إنتشار فيروس كورونا تؤثر بشكل واضح على سوق الهواتف الذكية، وخطط عمالقة تصنيع الهاتف، حيث كشفت ابل التقاب مؤخراً عن هاتف iPhone SE للعام 2020، إلا أن إطلاق الهاتف إلى الأسواق تأجل لأكثر من مرة نتيجة إنتشار فيروس كورونا.

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، الذي كشف عن إنخفاض إيرادات الشركة بنسبة 7.6% عن الربع السابق، نتيجة لإنخفاض الطلب مع إنتشار فيروس COVID-19.

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من جانب أخر إستطاعت سامسونج أن تسجل مستوى ثابت في أرباح قطاع الهاتف، حيث ساهمت مبيعات كلاً من Galaxy S20 Ultra وGalaxy Z Flip في أرباح سامسونج بشكل كبير خلال هذا الربع.

ولقد أشارت سامسونج خلال إعلانها عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020 إلى خططها للإعلان عن إصدارات جديدة من هواتفها الذكية خلال النصف الثاني من 2020، حيث من المتوقع أن تقدم سامسونج سلسلة هواتف Galaxy Note 20 مع هاتف الشركة القابل للطي Galaxy Fold 2، كما تخطط سامسونج للمنافسة بشكل أقوى في سوق هواتف 5G.

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