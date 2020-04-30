LG تُحقق ربع أول تاريخي، ولكن قسم الأجهزة المحمول يواصل نزيف المال

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG بالكشف عن نتائجها المالية الربع الأول من هذا العام، وهي النتائج التي كانت إيجابية للغاية. بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة حوالي 12.4 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت الأرباح التشغيلية للشركة حوالي 921.4 مليون دولار أمريكي. هذه هي المرة الثانية في تاريخ شركة LG التي تتخطى فيها حاجز 820 مليون دولار أمريكي ( 1 تريليون وون كوري ).

حققت الأقسام LG Home Appliance & Air Solution و Home Entertainment أداءً جيدًا للغاية، حيث حققت إيرادات إجمالية قدرها 8.39 تريليون وون كوري، وهو ما يُعادل 6.95 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، حصد قسم الأجهزة المحمولة في شركة LG عائدات بقيمة 843.9 مليون دولار أمريكي فقط وخسارة قدرها 200.96 مليون دولار أمريكي، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن هذه الخسائر تقلصت مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، ولكنها لا تزال خسارة مما يعني أن الشركة بحاجة للمزيد من العمل والوقت للعودة إلى سكة الأرباح والمنافسة.

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باعت شركة LG هواتف ذكية أقل بنسبة 34 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع الأول من العام 2019، وهذا راجع بالأساس إلى تعطل الإمدادات من الشركاء الصينيين بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أثر على العالم. ومع ذلك، تأمل شركة LG في تحسين صورتها في سوق الهواتف الذكية مع الهاتف LG Velvet 5G الجديد المتوقع صدوره في الربع الثاني من هذا العام.