الهاتف OnePlus Z القادم من OnePlus يظهر في صورة مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قامت شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، فهي لم تقم بعد بالكشف عن الهاتف OnePlus Z. وقد وردتنا في الأونة الأخيرة عدة تقارير أفادت أنه سيتم إطلاق الهاتف OnePlus Z في شهر يوليو المقبل، ولكن الآن نحن هنا مع صورة مسربة واقعية تستعرض لنا الواجهة الأمامية لهذا الهاتف.

كما تلاحظون في الصورة أدناه، فالهاتف OnePlus Z سيصل مع شاشة تمتاز بثقب صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وهذا ما يعني بأن OnePlus Z سيضم شاشة من نوع OLED تمتاز على الأرجح بمعدل تحديث يبلغ 90Hz علمًا أن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هذا الهاتف مع شاشة تمتاز بحجم 6.4 إنش أو 6.5 إنش.

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وبغض النظر عن الشاشة، فمن المتوقع أن يصل الهاتف OnePlus Z كذلك مع مواصفات أخرى تشمل معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 1000L، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيصل كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.