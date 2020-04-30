سامسونج تحصد أرباح أكثر من الهواتف الذكية في الربع الأول على الرغم من جائحة COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بنشر تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام والذي ينتهي في 31 مارس، وهو الربع الذي لا يبدو بذلك السوء الذي كنا نتوقعه. حققت الشركة توقعات المحللين وكشفت إنخفاضًا طفيفًا على مستوى الإيرادات على أساس كل ربع، ولكن الأرباح إرتفعت مقارنة مع الربع الأول من العام 2019.

سجل قسم الأجهزة المحمولة إيرادات أقل مقارنة مع الربع الأول من العام 2019، ولكن الأرباح التشغيلية زادت. على الرغم من إنخفاض عدد الشحنات، فقد سمح إطلاق تشكيلة Galaxy S20 Series وتوسيع محفظة 5G لشركة سامسونج بإنقاد ربحيتها.

كشفت شركة سامسونج عن توقعاتها للربع الثاني من العام 2020، وهي تتوقع ” إنخفاضًا حادًا في معظم الأسواق بسبب الإنكماش الإقتصادي الناجم عن تفشي فيروس COVID-19 “. ستنخفض كل من المبيعات والأداء التجاري الإجمالي بعد إغلاق العديد من المتاجر وترك الأشخاص فجأة بدون دخل، وبالتالي هذا يمنعهم من شراء هواتف جديدة.

Advertisements

لم تقدم شركة سامسونج أي توقعات أخرى لبقية العام 2020، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن جميع الشركات المصنعة ستهدف إلى تقليل التأثير، وتكثيف المنافسة في سوق الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن تقوم سامسونج بالكشف عن إثنين من الهواتف الذكية القابلة للطي الجديدة جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy Note 20 Series في وقت لاحق من هذا العام، وهذا ما يعني عزم الشركة ترسيخ هيمنتها أكثر على سوق الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات 5G.