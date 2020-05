الهاتف Nokia 1 Plus يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 Go Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة HMD Global Oy طيلة الفترة الماضية على إصدار تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل لهواتفها الذكية، وإتضح الآن أن الشركة الفنلندية لم تنسى هواتفها الذكية الإقتصادية أيضًا، فقد قررت الآن البدء بإصدار تحديث Android 10 Go Edition للهاتف Nokia 1 Plus.

تقول شركة HMD Global Oy أن تحديث Android 10 Go Edition سيجعل الهاتف Nokia 1 Plus يبدو جديدًا نظرًا إلى أنه سيوفر تجربة جديدة للمستخدمين بعد تثبيته بفضل العديد من الميزات الجديدة التي يأتي بها. وبالنسبة للبلدان الأولى التي ستحصل على هذا التحديث، فهي تشمل البحرين، بنغلاديش، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، المغرب، عمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، سريلانكا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. وبالنسبة لبقية البلدان، فهي ستحصل على التحديث في وقت لاحق.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

Android 10 (Go edition) rollout for Nokia 1 Plus starts today. With so many new features, your phone will feel brand new all over again! Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/h7fJxyxN0w#Android10 #Nokia1Plus @Nokiamobile pic.twitter.com/dmfOhN4jur