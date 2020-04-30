الهاتف LG Velvet يظهر في مجموعة من الصور المسربة الواقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة LG بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG Velvet في اليوم السابع من شهر مايو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على أولى الصور المسربة الواقعية لهذا الهاتف، وهي الصور التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم هذا الهاتف من الأمام والخلف مع العلم بأن هناك صورة أخرى تعرض لنا المكونات الداخلية للهاتف، بما في ذلك اللوحة الأم للهاتف والبطارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها تصميم الهاتف LG Velvet، فقد سبق لشركة LG نفسها أن كشفت لنا عن التصميم العام للهاتف في إعلاناتها التشويقية السابقة، ولكن هذه الصور التي تم تسريبها اليوم تتيح لنا فرصة معرفة كيف سيبدو تصميم الهاتف على أرض الواقع.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف LG Velvet القادم من شركة LG سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 765، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف LG Velvet سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات صوتية مزدوجة، كما أنه سيحمل شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD.

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الهاتف LG Velvet سيصل إلى السوق بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأبيض والأخضر والرمادي والأحمر، وسيكلف 899800 وون كوري في كوريا الجنوبية، وهو ما يُعادل 730 دولار أمريكي، ولكن لا تتفاجأ في حالة إذا تم عرض هذا الهاتف للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 699 دولار أمريكي أو مقابل 700 إلى 800 يورو في أوروبا. عمومًا، ينبغي على هذا الهاتف أن يصل إلى رفوف المتاجر في منتصف شهر مايو المقبل.