سامسونج تحدد موعد إطلاق Galaxy Note20 و Galaxy Fold 2

أكدت شركة سامسونج عزمها إطلاق هواتف سلسلة (جالاكسي نوت) لعام 2020، إضافةً إلى هاتف ذكي قابل للطي جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وفي ظل حالة عدم اليقين التي فرضها انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 الذي أضر بسلاسل التوريد، قالت سامسونج في تقريرها الخاص بالنتائج المالية للربع الأول من 2020: إن هواتف ذكية رائدة قادمة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان: “بالنسبة للنصف الثاني، ووسط حالة عدم اليقين التي تشمل إمكانية حدوث جائحة طويل الأمد، من المتوقع أن تزداد المنافسة في السوق حيث يسعى المصنعون جاهدين للتعافي من الضعف الذي حدث في النصف الأول. وستستمر الشركة في تقديم منتجات مختلفة في القطاع المتميز مع إطلاق طُرز جديدة قابلة للهواتف القابلة للطي وهواتف نوت”.

ومع أن سامسونج وعدت بإطلاق هواتف (جالاكسي نوت20) خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن هذا الإطار الزمني قد يُعد تلميحًا إلى أن إطلاق الهواتف قد يتأخر قليلًا، خاصةً أن النصف الثاني ينتهي بنهاية العام، وقد اعتادت سامسونج خلال السنوات الأخيرة إطلاق الهواتف قبل نهاية شهر آب/ أغسطس.

وإن أخرت سامسونج إطلاق الهواتف، فلن يكون ذلك مستغربًا بالنظر إلى أن منافستها الأبرز آبل ستؤجل زيادة إنتاجها من أجهزة آيفون الرئيسية التي ستُطلق في وقت لاحق من العام الحالي بنحو شهر، وذلك أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أول أمس.