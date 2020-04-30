شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحدث تطبيق الدعم الخاص بأجهزتها وتزوده بمزايا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Apple Support الخاص بدعم هواتفها وأجهزتها الإلكترونية، وتبعا للشركة فإن نسخة 4.0 الجديدة من التطبيق أصبحت أكثر عملية من نسخ Apple Support السابقة، وأصبحت فيها عمليات البحث عن الأخطاء البرمجية وإصلاحها فى أنظمة الأجهزة أكثر سهولة، كما باتت توفر للمستخدم تعليمات تفصيلية حول الجهاز الذى يستخدمه ونوعية البرمجيات المطلوبة له والأجهزة التى تتوافق معه.

وحصلت هذه النسخة أيضا على ميزة "الوضع الداكن" التى بدأت أبل بطرحها فى العديد من تطبيقاتها وأجهزتها الذكية منذ أواخر العام الفائت، حسب روسيا اليوم.

كما حملت النسخة الجديدة من التطبيق تعديلات فى التصميم، إذ باتت واجهات الاستخدام أبسط وأوضح، فضلا عن حصولها على ميزة جديدة تمكن المستخدم من الاعتماد على التطبيق لإجراء المكالمات أو المحادثات النصية.

ويمكن للمستخدمين تحميل النسخة الجديدة للتطبيق عبر متجر التطبيقات الرسمى لأبل على الإنترنت، ومن خلاله يمكن تحديث أنظمة التشغيل، أو إصلاح الأخطاء البرمجية فى أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة mac وأجهزة iPadOS و Apple TV، كما يقدم الدعم البرمجى لساعات آبل الذكية Apple Watch.

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جدير بالذكر أعلنت شركتا أبل وجوجل اليوم إنهما ستطلقان نسختين مبكرتين خلال الأسبوع الحالى من تقنيتهما المقترحة لإبطاء انتشار الفيروس التاجى المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وذلك لمجموعة مختارة من المطورين لأغراض الاختبار.

وقالت الشركتان الأميركيتان – اللتان تمتلكان نحو 99% من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية – فى وقت سابق من الشهر الحالي: إنهما ستعملان معًا على إنشاء تقنية جديدة لتتبع جهات الاتصال بغية إبطاء انتشار الفيروس، وذلك من خلال السماح للمستخدمين باختيار نظام يُفهرس الهواتف الأخرى التى كانوا قريبين منها، حسب العربية.