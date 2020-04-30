تكنولوجيا: تطبيق TikTok يسجل رقم قياسي جديد بعد تجاوز عدد مرات التحميل 2 مليار مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير SensorTower عن تسجيل تطبيق TikTok رقم قياسي جديد خلال هذا الربع، بعد أن تم تحميل التطبيق على أكثر من 2 مليار جهاز في منصتي iOS والأندوريد.

كان تطبيق TikTok قد سجل عدد مرات تحميل منذ 5 أشهر يصل إلى مليار ونصف المليار مرة، إلا أن إنتشار فيروس COVID-19 أدى إلى إتجاه الكثير من المستخدمين إلى تطبيقات التواصل الإجتماعي بشكل عام، وتطبيقات الفيديو بشكل خاص.

ويوضح تقرير SensorTower أن تطبيق TikTok كان مصدر جذب للكثير من المستخدمين قبل عام 2020، وفي الربع الأول من 2020 إزدادت شعبية التطبيق ليحطم الآن كل الأرقام القياسية في الفترة الأخيرة بشكل خاص، كما سجل أكبر مشاركات، وأيضاً أعلى إيرادات.

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كما أشار التقرير إلى أن تطبيق TikTok قد حقق إيرادات بقيمة 435.3 مليون دولار في منصة iOS، بينما سجل التطبيق إيرادات في منصة الأندوريد تصل إلى 21.4 مليون دولار.

من جانب أخر كان تطبيق TikTok الأكثر شعبية في السوق الصيني الذي ساهم بإيرادات بقيمة 331 مليون دولار بنسبة 72.3٪ من إجمالي الإيرادت، بينما ساهم سوق الولايات المتحدة بسبة 19% من الإيرادات أو 86.5 مليون دولار، يليه سوق المملكة المتحدة الذي سجل إيرادات بقيمة 9 ملايين أو بنسبة 2%.

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