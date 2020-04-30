Honor تُعلن عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة كجزء من سلسلة Honor 9 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei للتو بإضافة ثلاثة هواتف ذكية جديدة إلى سلسلة هواتف Honor 9 Series تحمل الأسماء Honor 9C و Honor 9A و Honor 9S. وجدير بالذكر أن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تأتي مع مواصفات تقنية محترمة، وبطاريات كبيرة، وأسعار مُغرية. Honor 9C شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +HD تمتاز بثقب في الركن الأيمن العلوي

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

بطارية بسعة 4000mAh

نظام Android 10 مع واجهة MagicUI 3.1

تاريخ الإطلاق : 4 مايو

السعر : 175 دولار أمريكي Honor 9A شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

بطارية بسعة 5000mAh

نظام Android 10 مع واجهة MagicUI 3.1

تاريخ الإطلاق : 4 مايو

السعر : 150 دولار أمريكي Honor 9S شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

بطارية بسعة 3020mAh

نظام Android 10 مع واجهة MagicUI 3.1

تاريخ الإطلاق : 4 مايو

السعر : 95 دولار أمريكي

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