فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Imint وموتورولا عن شراكة جديدة، ويُعد +Motorola Edge أول هاتف ذكي يستفيد من هذه الشراكة. يأتي الهاتف +Motorola Edge مُزودًا بأربعة من ميزات Imint Intelligence Vidhance، وهذه الميزات الأربعة هي Active OIS و Horizon Correction و Dynamic Blur Reduction و Field of View Correction.
Active OIS هو الحل الذي يستخدم كلاً من OIS و EIS لتصحيح الحركة غير المرغوب فيها أثناء تسجيل الفيديوهات حتى في الظروف التي تكون فيها الإضاءة منخفضة.
أما بخصوص ميزة Horizon Correction، فهي تبدو الأكثر إثارة للإهتمام، فهي تعمل تلقائيًا على تصحيح الإمالة غير المرغوب فيها في الفيديوهات بحيث لا ترى التدوير غير المرغوب فيه في النتيجة النهائية. أما بخصوص ميزة Dynamic Blur Reduction، فهي تستخدم خوارزميات متقدمة لتقليل كمية التمويه الناتج عن الحركة السريعة للكاميرا، وبالتالي تقليل ضبابية الحركة في المشاهد.
أما بالنسبة لميزة Field of View Correction الرابعة والأخيرة، فهي تعمل على تصحيح أي تحول في التكبير يحدث عندما تغير الكاميرا تركيزها. عمومًا، تهدف جميع هذه الميزات من شركة Imint إلى الإهتمام بالفروق الدقيقة التي تنطوي عليها تجربة تصوير الفيديوهات بإستخدام الأجهزة المحمولة، وهي متوفرة جميعًا في الهاتف الرائد الأحدث لشركة موتورولا.
كانت هذه تفاصيل خبر موتورولا تتعاون مع Imint على حلول لتحسين إستقرار الفيديوهات في الهاتف +Motorola Edge لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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