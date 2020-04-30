شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة الفضاء X-37B تستعد لمهمتها السادسة فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الطائرة الفضائية الغامضة لسلاح الجو الأمريكي لانطلاقها في المهمة السادسة لها في مايو، والتي تسعى إلى كسر رقم قياسي آخر من خلال قضاء أكثر من عامين في مدار أرضي منخفض بعد أن تمكنت خلال الرقم القياسي السابق من قضاء 780 يومًا في مهمة انتهت في عام 2019، ومن المقرر أن تقلع طائرة X-37B في 16 مايو، ولا يُتوقع أن تعود إلى المنزل حتى منتصف عام 2022.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المقرر أن تنطلق المهمة، التي يطلق عليها اسم OTV-6، من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا ، على متن صاروخ أطلس الخامس الذي يعمل بالوقود السائل.

وكانت هذه المركبة بدون طيار تؤدي مجموعة من المهام السرية للمجموعة العسكرية منذ عام 2010، مما سمح للمجموعة باختبار تقنيات جديدة في الفضاء.

وأفادت المصلحة الوطنية، أن OTV، التي تعني "مركبة اختبار التشغيل"، تستلزم قيام القوات الجوية بإطلاق مكوك صغير آلي صغير يبلغ طوله 29 قدمًا لطائرة X-37B في مدار منخفض لاختبار التقنيات الجديدة.

ستُطلق المهمة السادسة فوق صاروخ أطلس V الموجود في محطة كيب كانافيرال الجوية في 16 مايو في فلوريدا، ولدى القوات الجوية طائرتان من طراز X-37B تم تبديلهما بينما يخضع أحدهما للتجديد.

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كانت الطائرة، التي تعمل بالطاقة الشمسية مع بطاريات أيونات الليثيوم، تدور حول ارتفاع 200 ميل تقريبًا، واستغرقت المهمة الأولى في عام 2010 حوالى 224 يومًا ، واستمرت الثانية بعد عام لمدة 468 يومًا، فيما استغرقت المهمة التي انتهت في عام 2019 ما مجموعه 780 يومًا".

عادة ما تكون القوات الجوية سرية للغاية حول ما تأخذه المركبة الفضائية إلى مدارها، ولكنها جعلت استثناءً في مهمتها الأخيرة.

أشارت المجموعة العسكرية إلى أن X-37B كانت تحمل الموزعة الحرارية المتقدمة الهيكلية المضمنة التي بناها مختبر أبحاث القوات الجوية.

وتتمثل الأهداف العلمية الأساسية الثلاثة للحمولة في قياس الأداء الحراري الأولي في المدار، وقياس الأداء الحراري طويل الأمد، وتقييم أي تدهور.