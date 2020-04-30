شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تعلن عن موعد هبوط "لونا-25" على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" ان أول محطة أوتوماتيكية فى تاريخ روسيا الحديث ستهبط على القمر فى منتصف شهر أكتوبر عام 2021، وقد أعلن إيجور ميتروفانوف، رئيس قسم علم الكواكب النووية فى معهد بحوث الفضاء بأكاديمية العلوم الروسية، كان قد أعلن أن محطة "لونا-25" القمرية الروسية ستهبط على سطح القمر فى الأول من أكتوبر عام 2021.

وأشار موقع المؤسسة الرسمى، إلى أنه "ارتباطا بموعد الإطلاق، سيتم تأكيد أحد خيارى التحليق: الأول مدته 4.5 يوم، والثانى 5.5 يوم. ويفترض أن العمليات التحضيرية فى المدار القريب من الأرض ستستغرق 5 أيام، وهذا يعنى أن الزمن الإجمالى من إطلاق المحطة إلى هبوطها على القمر سيستغرق حوالى 10 أيام، حسب روسيا اليوم.

وقد تم اختيار موقعين لهبوط المحطة "لونا-25" فى منطقة القطب الجنوبى للقمر، أحدهما شمال فوهة بوغوسلافسكى والثانى جنوب -غرب فوهة مانسيني.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لم تهبط فى منطقة القطب الجنوبى سابقا أى مركبة فضائية. لأن جميع البعثات السوفيتية والأمريكية، وكذلك أجهزة البلدان الأخرى، هبطت عند خطوط العرض المعتدلة أو فى منطقة خط الاستواء.

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وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال قمر صناعي صغير بحجم حقيبة الملفات - يُعرف أيضًا باسم CubeSat، والذى سيستخدم الليزر لأول مرة للكشف عن الجليد السطحي الذي يحدث بشكل طبيعي والذي يعتقد أنه في قاع الفوهات على القمر التي لم تشهد ضوء الشمس من قبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت وكالة ناسا، إنها ستكون أول مركبة فضائية تستخدم الوقود الدافع "الأخضر"، وهو نوع جديد من الوقود أكثر أمانًا في النقل والتخزين من "الهيدرازين" الذي يستخدم عادة في المركبات الفضائية.