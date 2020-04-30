شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2 مليار تنزيل لتطبيق الفيديوهات تيك توك بسبب عزل "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تطبيق الفيديوهات القصيرة، "تيك توك"، الذى انتشر بشكل سريع في الآونة الأخيرة، ينمو بسرعة على الرغم من الشك من الولايات المتحدة حيث يبحث المزيد من الأشخاص عن طرق للترفيه عن أنفسهم وسط جائحة الفيروسات التاجية.

أفادت شركة Sensor Tower المتخصصة في مجال الهواتف المحمولة أمس أن التطبيق العالمى ونسخته الصينية، المسماة Douyin، جمعت أكثر من 2 مليار تنزيل على متجر "جوجل بلاى" ومتجر "آبل ستور".



تيك توك

تيك توك هو التطبيق الأول بعد تطبيق فيس بوك وانتسجرام وماسنجر، الذى تجاوز رقم التنزيلات البالغ 2 مليار منذ 1 يناير 2014، حسبما قال مسئول لـ TechCrunch.

جمع عدد من التطبيقات من جوجل، مطور آندرويد، بما في ذلك Gmail و يوتيوب، أكثر من 5 مليارات عملية تنزيل، ولكن يتم شحنها مثبتة مسبقًا على معظم الهواتف الذكية والجداول التي تعمل بنظام Android.

Advertisements

يأتي إنجاز تنزيل TikTok الذي يبلغ 2 مليار ، وهو مقياس رئيسي لتقييم نمو التطبيق، بعد خمسة أشهر من تجاوزه 1.5 مليار عملية تنزيل.

فى الربع الذي انتهى في 31 مارس ، تم تنزيل TikTok 315 مليون مرة وهو أعلى عدد من التنزيلات لأي تطبيق في ربع السنة، وتجاوز أفضل ما كان عليه سابقًا وهو 205.7 مليون عملية تنزيل فى الربع الرابع من 2018.

وكان تيك توك تبرع، بـ 5 ملايين جنيه إسترلينى للدعم العملى والنفسى للممرضات والأطباء الذين يعملون على الخط الأمامى لمواجهة فيروس كورونا، حيث ستذهب الأموال إلى مؤسسة الكلية الملكية للتمريض RCN، وهى جزء من الكلية الملكية للتمريض، وجاء ذلك عندما كشفت منصة مشاركة الفيديو أن مقاطع فيديو TikTok التي تحتفل بالخدمات الصحية البريطانية NHS وعمال الرعاية الصحية الآخرين قد حققت 330 مليون مشاهدة في شهر واحد.